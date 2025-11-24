Infonavit contratará 10 mil 173 viviendas en Chihuahua este año; 30% ya concluyó su trámite

Lunes 24 de noviembre de 2025

El director general del Infonavit, Octavio Romero, informó esta mañana que en el estado de Chihuahua serán contratadas 10 mil 173 viviendas durante este año, de las cuales alrededor del 30% ya concluyó su proceso de trámite.

Durante la Conferencia de Prensa de la Presidencia de la República, el funcionario señaló que Chihuahua forma parte de los 19 estados donde el instituto llevará a cabo la entrega de viviendas nuevas. Sin embargo, precisó que la entidad se ubica en el último lugar de la lista, con 32 viviendas previstas para entrega en 2025.

Romero presentó los distintos proyectos habitacionales próximos a entregarse en el país, varios de ellos conformados por edificios de varios niveles bajo el concepto de departamentos.

En el caso de Chihuahua, detalló que la semana pasada se anunció un plan más amplio que contempla el desarrollo de más de 50 mil viviendas en la entidad, como parte de la expansión de infraestructura habitacional del instituto.