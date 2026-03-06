Ingeniero chihuahuense varado en Emiratos Árabes Unidos por escalada de ataques en el Golfo

Viernes 6 de marzo de 2026

Héctor Porras Dávila, ingeniero hidráulico originario de Aldama, vive momentos de incertidumbre en los Emiratos Árabes Unidos, donde permanece varado a la espera de que se restablezcan los vuelos comerciales o que el Gobierno de México implemente un proceso de repatriación, tras la escalada de ataques con misiles y drones que ha afectado varias ciudades del Golfo Pérsico.

Porras Dávila explicó que se encontraba en la región por motivos laborales y familiares, con una estancia temporal que concluiría el 4 de marzo. Especializado en tecnologías de riego para la agricultura, este ingeniero ya había visitado Emiratos en dos ocasiones previas para colaborar en proyectos de infraestructura hidráulica y manejo del agua.

Sin embargo, a finales de febrero la situación se volvió crítica debido a la escalada militar entre potencias de Medio Oriente. Como parte de estos conflictos, Irán lanzó misiles balísticos y drones contra diversas ciudades del Golfo, incluyendo Emiratos Árabes Unidos, lo que provocó explosiones, daños en infraestructura y la suspensión de operaciones en aeropuertos.

Según autoridades emiratíes, se han detectado más de 165 misiles balísticos y cientos de drones, la mayoría interceptados por sistemas de defensa aérea, aunque fragmentos de proyectiles han impactado zonas urbanas, provocando incendios y víctimas civiles.

“Hace un minuto sonó la alarma en el celular; inmediatamente tenemos que resguardarnos porque significa que hay ataque de misiles”, relató Porras Dávila. Explicó que los avisos llegan a través de teléfonos móviles y que, en muchos casos, los residentes escuchan las explosiones de los sistemas de defensa cuando interceptan misiles o drones.

Uno de los episodios más preocupantes ocurrió en Abu Dhabi, cuando fragmentos metálicos impactaron un edificio con oficinas diplomáticas, dejando personas lesionadas. La madrugada del martes, Porras vivió otra de las experiencias más tensas desde que inició la crisis: “Como a las 2:00 de la mañana sonó la alarma y escuchamos explosiones muy fuertes durante casi dos horas. Nos refugiamos en la cocina del departamento; para nosotros ha sido el momento más duro”.

Tras este incidente, autoridades locales facilitaron su traslado desde Abu Dhabi hacia Dubái, donde permanece a la espera de poder salir del país. Porras Dávila mantiene comunicación constante con su familia en México y sigue atento a cualquier indicación de las autoridades mexicanas.

“Estamos esperando la repatriación por parte del gobierno mexicano o que se restablezcan los vuelos comerciales desde Abu Dhabi o Dubái”, comentó. La crisis ha generado alarma internacional, ya que los ataques no solo alcanzan instalaciones militares, sino también aeropuertos, puertos y zonas urbanas, obligando a los residentes a refugiarse en estacionamientos subterráneos, áreas interiores de sus viviendas o refugios improvisados.

Porras Dávila espera que la situación se estabilice pronto para poder regresar a Chihuahua tras una de las experiencias más difíciles que le ha tocado vivir lejos de casa.