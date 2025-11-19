Ingresa mañana el frente frío 15 a Chihuahua

13.46°C
Chihuahua, Chihuahua
Miércoles 19 de noviembre de 2025
El frente frío número 15 ingresará este miércoles al estado de Chihuahua, generando un descenso notable de temperaturas, especialmente durante la mañana y la noche, informó el pronóstico meteorológico estatal.
El sistema frontal, combinado con corrientes en chorro y una vaguada polar, provocará un ambiente muy frío en la zona serrana, con heladas en las partes más altas. En el resto del estado se espera un clima frío a fresco por la mañana y templado a cálido por la tarde.
Las condiciones también traerán cielo parcialmente nublado a nublado y vientos de moderados a fuertes. Las ráfagas podrían superar los 65 km/h en municipios del noroeste, oeste, suroeste, centro y este, lo que podría generar tolvaneras en varias regiones.
Asimismo, el sistema favorecerá lluvias aisladas a fuertes en el noroeste y la posibilidad de aguanieve durante la madrugada del jueves en zonas elevadas como Madera, Ocampo, Bocoyna, Guachochi y El Vergel.
Temperaturas máximas previstas para este miércoles:
Chihuahua capital: 22°C
Ciudad Juárez: 19°C
Madera: 13°C
Cuauhtémoc: 18°C
Ojinaga: 26°C
Parral: 23°C
Autoridades llaman a la población a mantenerse informada y tomar precauciones ante las bajas temperaturas y los vientos fuertes.
