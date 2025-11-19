Chihuahua

13.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 19 de noviembre de 2025

Ingresa mañana el frente frío 15 a Chihuahua

El frente frío número 15 ingresará este miércoles al estado de Chihuahua, generando un descenso notable de temperaturas, especialmente durante la mañana y la noche, informó el pronóstico meteorológico estatal.

El sistema frontal, combinado con corrientes en chorro y una vaguada polar, provocará un ambiente muy frío en la zona serrana, con heladas en las partes más altas. En el resto del estado se espera un clima frío a fresco por la mañana y templado a cálido por la tarde.

Las condiciones también traerán cielo parcialmente nublado a nublado y vientos de moderados a fuertes. Las ráfagas podrían superar los 65 km/h en municipios del noroeste, oeste, suroeste, centro y este, lo que podría generar tolvaneras en varias regiones.

Asimismo, el sistema favorecerá lluvias aisladas a fuertes en el noroeste y la posibilidad de aguanieve durante la madrugada del jueves en zonas elevadas como Madera, Ocampo, Bocoyna, Guachochi y El Vergel.

Temperaturas máximas previstas para este miércoles:

Chihuahua capital: 22°C

Ciudad Juárez: 19°C

Madera: 13°C

Cuauhtémoc: 18°C

Ojinaga: 26°C

Parral: 23°C

Autoridades llaman a la población a mantenerse informada y tomar precauciones ante las bajas temperaturas y los vientos fuertes.

Detienen a presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Inicia construcción de dren pluvial en Barrio El Bajo tras ganar Presupuesto Participativo 2025

Maru Campos encabeza sesión de la Mesa de Seguridad en Parral

Explosión en almacén clandestino de fuegos artificiales deja un muerto en São Paulo, Brasil

Municipio mantiene fumigaciones diarias en parques para prevenir plagas en temporada de primavera
Defensa de Javier Duarte afirma que ya cumplió su condena y busca libertad anticipada
Alerta Bonilla sobre riesgos de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales para el campo
Destruyen pista de aterrizaje clandestina en Moris
Detienen a presunto responsable de ataque armado en la colonia Roma Sur
EE. UU. lanza operación contra Ryan Wedding, exatleta olímpico y líder de red de narcotráfico
San Francisco del Oro suspende desfile del 20 de noviembre por seguridad
Deja Feria Regional de Parral derrama superior a los 350 mil pesos

Municipios

Más Noticias

Ecuatorianos rechazan presencia militar estadounidense en referéndum
UACh y Universidad de Bonn colaborarán en simulaciones de realidad virtual para enfermería
Pide Arturo Zubía frenar reforma a la Ley de Aguas por impacto negativo al campo de Chihuahua