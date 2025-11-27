Ingresos del Municipio de Chihuahua crecerán 13.55% en 2026; Cabildo aprueba anteproyecto

Jueves 27 de noviembre de 2025

El Municipio de Chihuahua, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, proyecta un incremento del 13.55% en sus ingresos para 2026, tras la aprobación del anteproyecto de Ley de Ingresos por parte del Cabildo.

En la sesión celebrada ayer, el Ayuntamiento aprobó un presupuesto de 7 mil 342 millones de pesos para el próximo año. En comparación, los ingresos autorizados para 2025 fueron de 7 mil 111 millones, lo que representa un aumento nominal de 231 millones de pesos, cifra inferior a la inflación estimada.

Sin embargo, el ejercicio 2025 incluye 645 millones de pesos en créditos. Al descontar los empréstitos —625 millones de pesos considerados para ese año—, los ingresos reales de 2025 quedan en 6 mil 466 millones de pesos.

Bajo esta comparación, los ingresos municipales para 2026 presentan un crecimiento efectivo del 13.55%, equivalente a 876 millones de pesos adicionales frente al año previo.

El incremento real, una vez descontada la inflación estimada por Banxico para este cierre de año (3.5%), se sitúa en prácticamente 10 puntos porcentuales.

Ingresos propios fortalecidos

El Gobierno Municipal destacó la fortaleza de sus ingresos propios, los cuales representan 44.33% del total, indicador de finanzas “sanas y sólidas”, según autoridades locales.

Para 2026, los ingresos propios se estiman en 3 mil 255 millones de pesos, lo que implica un crecimiento del 14.5% respecto a 2025.

Créditos para infraestructura y seguridad

El Cabildo también aprobó que los créditos programados sean plurianuales, permitiendo que las obras se ejecuten entre 2026 y 2027.

Los recursos se destinarán a:

550 millones de pesos para obras viales:

Gaza Canal–Periférico de la Juventud (zona Tres Puentes y Reliz)

Paso superior de la carretera a Aldama sobre avenida Fuerza Aérea

Puentes gemelos de la vialidad Los Nogales sobre avenida Las Industrias

75 millones de pesos para Seguridad Pública:

50 millones para la nueva Comandancia Oriente

25 millones para la adquisición de patrullas y radios de alta tecnología

Con este paquete financiero, la administración municipal busca fortalecer la infraestructura urbana y modernizar el equipamiento de seguridad durante los próximos dos años.