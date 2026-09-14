Inhabilitan narcocampamento tras ataque armado contra aeronave de la SSPE

Lunes 14 de septiembre de 2026

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) desplegó un operativo interinstitucional en el corredor Aldama-Ojinaga, luego de la agresión armada contra una aeronave de la corporación, hecho en el que un elemento resultó herido.

De acuerdo con el reporte oficial, el agente se encuentra fuera de peligro y continúa bajo atención médica especializada, mientras que su familia recibe acompañamiento a través del Sistema de Intervención Temprana.

Como parte del operativo, en el que participaron elementos de la Policía Estatal, Agencia Estatal de Investigación, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional, fue localizado e inhabilitado un campamento presuntamente utilizado por integrantes de la delincuencia organizada.

En el lugar fueron aseguradas cámaras de vigilancia, equipo de internet satelital, paneles solares, baterías y diversos dispositivos presuntamente utilizados para labores de vigilancia o “halconeo”.

Las autoridades también localizaron una camioneta Nissan Titan con reporte de robo en Estados Unidos, además de cartuchos útiles y un chaleco táctico, indicios que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

En otra acción relacionada con el despliegue, policías estatales detuvieron a un hombre identificado como Damasio T. F., quien presuntamente se encontraba en posesión de una camioneta Ford Lobo con reporte de robo, un arma larga y cargadores abastecidos.

La SSPE informó que las operaciones de seguridad continuarán en la región de Ojinaga, Manuel Benavides y El Paso de San Antonio, como parte de las acciones para reforzar la vigilancia y ubicar a los responsables de la agresión contra la aeronave estatal.