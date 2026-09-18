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Viernes 18 de septiembre de 2026

Inhiben cuatro drones utilizados para vigilar rutas de tráfico de migrantes en la frontera

La Operación Águila Alta ha permitido inhibir cuatro drones utilizados para vigilar rutas empleadas para el cruce irregular de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, informó el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla.

El general explicó que los cuatro aparatos fueron detectados del lado mexicano y precisó que no transportaban armas ni explosivos, sino que eran utilizados para labores de vigilancia.

“Hasta el momento, únicamente se han inhibido cuatro drones, los cuatro del lado mexicano. Son drones sin armas, artefactos explosivos. Los utilizan únicamente para vigilar las rutas que emplean los migrantes”, señaló.

La Operación Águila Alta comenzó el 7 de septiembre y está programada para concluir el próximo 21 de septiembre, mediante acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

Trevilla detalló que uno de los drones fue detectado mientras se encontraba en territorio estadounidense. Tras ser inhabilitado regresó hacia México y, mediante el intercambio de información entre ambos países, las autoridades lograron hacerlo descender.

Como resultado de esa acción fue detenido el operador del dron, quien, de acuerdo con el titular de la Defensa, se dedicaba al cruce ilegal de migrantes.

El secretario también informó que han disminuido los hallazgos de narcotúneles en la frontera con Estados Unidos, aunque no proporcionó cifras sobre la reducción.

Respecto a un túnel localizado entre Tijuana y San Diego, confirmó que autoridades estadounidenses notificaron a México y que posteriormente se realizaron acciones del lado mexicano.

Trevilla destacó que existe coordinación e intercambio de información entre las autoridades de ambos países para atender el uso de drones, túneles y otras actividades ilícitas en la zona fronteriza.

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