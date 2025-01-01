El Estado

19.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 1ro de septiembre de 2025

Inicia Estado rehabilitación de la red de drenaje en Delicias

El Gobierno del Estado, a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Delicias, dio inicio a la rehabilitación de varios tramos de la red de drenaje sanitario en la ciudad.

Los trabajos contemplan la reposición de casi un kilómetro de tubería en la avenida de la Amistad, la avenida Galeana, la calle 7ª Oriente, la calle 8ª Norte y la calle 3ª Poniente.

Con una inversión de 3 millones de pesos, estas acciones beneficiarán a más de 30 mil habitantes.

Durante el arranque, el director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata Carrasco, subrayó que este tipo de obras, aunque no se perciban a simple vista, representan un impacto directo en la salud y calidad de vida de la población, al fortalecer la infraestructura sanitaria y asegurar un mejor servicio para los delicienses.

Por su parte el director ejecutivo de la JMAS Delicias, Juan Carlos Velasco destacó que estas obras son posibles gracias al pago puntual de los usuarios.

Con esta intervención, el Gobierno del Estado responde a las necesidades actuales de la ciudad y consolida un sistema de drenaje más seguro y eficiente, que contribuirá al bienestar de miles de familias.

Inicia operativo de pago del subsidio bimestral para programas sociales en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Con la Qualy; Arranca hoy Torneo Internacional de tenis ITF J30 en Britania Chihuahua

El primer torneo tiene qualy el 30 y 31 de agosto, mientras que el Main Draw se disputará del 1 al 6 de septiembre. El segundo torneo se celebrará con calificación los días 6 y 7 de septiembre

Regreso del PRI a la Presidencia del Congreso del Estado de Chihuahua

Serie Final del Campeonato Estatal de Béisbol se definirá en la capital del estado

Marco Bonilla destaca apertura y colaboración con Gobierno Federal tras informe de Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum destaca obras en Chihuahua durante su Primer Informe de Gobierno
Promueven el autoempleo con venta de productos de la Escuela de Artes y Oficios y Casa de los Abuelos
Municipio realiza 299 inspecciones a negocios; clausura cuatro establecimientos por diversas irregularidades
Morena se niega a ceder presidencia de la Mesa Directiva en San Lázaro
SCJN publica foto oficial de sus nuevos nueve ministros; Hugo Ortiz Aguilar porta toga decorada
Serie Final del Campeonato Estatal de Béisbol se definirá en la capital del estado
Regreso a clases provoca congestión vehicular en el Periférico de la Juventud

Municipios

Más Noticias

Completo respaldo a Memo Ramírez, expresa Grupo Parlamentario del PRI
Terremoto en Afganistán deja más de 800 muertos
Mantendrá Paquete Económico 2026 finanzas responsables: Hacienda