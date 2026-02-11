El Estado

Inicia Gobierno del Estado proceso de Indicación Geográfica del vino, carne, nuez y durazno chihuahuenses

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) inició el proceso para obtener la Indicación Geográfica (IG) del vino, carne, nuez y durazno, reconocimiento gestionado por productores locales.

La IG identifica productos con un origen específico, así como las cualidades y reputación que se deben a factores naturales y humanos de su región, lo que protege su propiedad intelectual y fortalece su posicionamiento en los mercados.

La iniciativa es impulsada por la SDR, en coordinación con productores y empresarios del sector, con el respaldo de la Secretaría de Economía federal y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El arranque del procedimiento se realizó en el Centro Estatal de Manejo del Fuego de la SDR, con la instalación de mesas de trabajo para analizar las características de los productos y asignarles un valor específico.

En las actividades participaron autoridades estatales y federales, productores, organismos empresariales, representantes de la academia y la Universidad Autónoma de Chihuahua.

El titular de la SDR, Mauro Parada, destacó que se busca reconocer el esfuerzo de las y los productores y la riqueza de cada región sin establecer comparaciones, sino resaltar cada producto como símbolo de identidad chihuahuense.

Dicho proceso tendrá una duración aproximada de nueve meses, periodo en el que las mesas de trabajo revisarán los estudios técnicos y documentales requeridos por el IMPI.

