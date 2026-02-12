Inicia Gobierno del Estado proceso para contratar crédito por 3 mil millones de pesos para obras públicas

Jueves 12 de febrero de 2026

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Hacienda, inició el proceso para la contratación de un crédito por 3 mil millones de pesos destinado a obras de inversión pública productiva.

Desde el 11 de febrero, la dependencia estatal comenzó el procedimiento de convocatoria dirigido a bancos e instituciones financieras interesadas en participar en el financiamiento. Con esta etapa arrancan los tiempos y procesos administrativos, con el 28 de abril como fecha objetivo para la firma del contrato, o de los contratos en caso de optar por más de una institución para completar el monto requerido.

La contratación forma parte de la autorización previamente aprobada por el Congreso del Estado, la cual faculta al Ejecutivo estatal a contratar financiamiento para proyectos que generen beneficios productivos para Chihuahua.

De acuerdo con lo establecido, los recursos estarán destinados a obras de infraestructura en rubros como servicios de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones; vías de comunicación y urbanización; seguridad pública; clínicas y equipamiento de salud; así como equipo para el fortalecimiento del sector agrícola.

En cuanto a las condiciones del financiamiento, se contempla un plazo de entre 20 y 25 años a partir de la firma del contrato. Las instituciones financieras podrán presentar propuestas para uno o ambos plazos, ya sea de manera individual o conjunta. Los pagos se realizarán de forma mensual.

La tasa de interés solicitada se compondrá de la tasa de referencia del Banco de México —actualmente ubicada en 7.00 por ciento— más una sobretasa determinada conforme al nivel de calificación crediticia del Estado. El objetivo del proceso competitivo es obtener la menor sobretasa posible y las condiciones más favorables para la entidad.

Asimismo, se plantea un perfil de amortización con pagos crecientes de capital bajo un factor de 1.5 por ciento. Entre los aspectos técnicos considerados se incluyen el mecanismo de pago, la calificación crediticia, la posible contratación de instrumentos derivados para cubrir variaciones en la tasa de interés, los gastos asociados, la opción de prepago y demás disposiciones financieras aplicables.