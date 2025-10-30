Inicia Gobierno del Estado rehabilitación de la carretera Parral – El Granillo

Jueves 30 de octubre de 2025

Con una inversión de 26 millones de pesos, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, dio inicio a los trabajos de rehabilitación de la carretera Parral – El Granillo, una vía clave que beneficia a 128 mil habitantes de la región.

La dependencia estatal detalló que los trabajos incluyen fresado de la carpeta asfáltica existente, renivelación con mezcla asfáltica, colocación de geotextil, tendido de nueva carpeta asfáltica, pintura vial y señalización, abarcando más de 9 kilómetros de carretera por los que circulan diariamente más de 2 mil 800 vehículos.

Esta obra forma parte del Plan Estatal de Conectividad, cuya meta es modernizar la infraestructura carretera en todas las regiones de la entidad, garantizando mayor seguridad y fluidez vehicular para los chihuahuenses.