Inicia JMAS corte de agua; afectará 244 colonias de Chihuahua

Viernes 30 de octubre de 2026

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) inició este viernes, a partir de las 8:00 de la mañana, las maniobras para suspender temporalmente la conducción del acueducto El Sauz, trabajos que impactarán el suministro de agua potable en 244 colonias y zonas de influencia de la capital.

La intervención tendrá una duración aproximada de 20 horas continuas, aunque la JMAS advirtió que concluir las conexiones no significa que el servicio regresará inmediatamente a todos los hogares.

El restablecimiento será gradual conforme vuelva a operar el acueducto, se recuperen los niveles de los tanques y aumente nuevamente la presión en las líneas de distribución. Las afectaciones podrían prolongarse hasta el 2 de noviembre.

El director ejecutivo de la JMAS, Alán Jesús Falomir Sáenz, explicó que las 244 colonias contempladas no dependen exclusivamente del acueducto El Sauz, por lo que el impacto será diferente en cada sector: algunos podrían quedarse sin servicio durante más tiempo y otros presentar baja presión o intermitencias.

El Sauz aporta 900 litros por segundo

El acueducto suministra alrededor de 900 litros de agua por segundo y tiene una cobertura estimada cercana al 40 por ciento de Chihuahua capital, por lo que su suspensión tendrá repercusiones principalmente en sectores del sur y poniente de la ciudad.

Los trabajos forman parte de las adecuaciones hidráulicas necesarias por la construcción de la gaza de incorporación del periférico De la Juventud hacia la avenida Teófilo Borunda.

La nueva tubería ya se encuentra instalada al 100 por ciento y este viernes se realizarán las dos conexiones finales para ponerla en funcionamiento y retirar de operación la línea anterior.

Previamente fueron reubicados aproximadamente 500 metros de tubería sobre la lateral del periférico De la Juventud.

Además, la JMAS sustituirá una válvula de 36 pulgadas a la altura del Instituto José David, con el objetivo de mejorar el control del flujo y facilitar la recuperación del sistema una vez reanudado el bombeo.

Ante las afectaciones, la dependencia recomendó mantener reservas de agua en recipientes limpios y tapados, reducir el consumo, limitar el tiempo de las duchas y evitar temporalmente actividades como el lavado de ropa y el riego de áreas verdes.

La JMAS pidió mantenerse pendiente de sus canales oficiales, ya que el horario de recuperación será distinto para cada sector de la ciudad.