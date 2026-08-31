Inicia Lupita Borruel curso de Barbería en Casa de Enlace de Ladrillera Sur

Lunes 31 de agosto de 2026

La regidora Lupita Borruel, dio inicio al curso de Barbería en la Casa de Enlace de la colonia Ladrillera Sur, una capacitación solicitada por las y los vecinos de la comunidad.

El curso se lleva a cabo en conjunto con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH) y tendrá una duración de 50 horas. Será impartido por Lizeth Chavira, especialista en el tema, quien compartirá conocimientos sobre las generalidades de la especialidad y acompañará el desarrollo de habilidades prácticas de higiene y estilismo para cabello y barba.

Al concluir la capacitación, quienes asisten al curso podrán poner en práctica lo aprendido y brindar este servicio dentro de su comunidad o en el lugar donde encuentren mejores oportunidades para desarrollarse.

Borruel destacó que acercar este tipo de capacitaciones a las colonias representa una oportunidad para aprender nuevas habilidades y contar con herramientas que permitan dar un paso hacia el emprendimiento y la generación de ingresos.

“Las Casas de Enlace nos ayudan a crear espacios donde las personas pueden ponerse de acuerdo, organizarse y, juntos, aprender, prepararse y encontrar nuevas oportunidades en comunidad. Aprender un oficio puede ser ese primer impulso para emprender un negocio propio y salir adelante”, expresó la regidora del Partido Acción Nacional.

Agradeció a Vianey Medina, promotora de la Casa de Enlace de Ladrillera Sur, por ser un puente entre la sociedad y el gobierno, escuchando las inquietudes de la comunidad y haciendo posible que este curso, solicitado por ellos mismos, pueda realizarse.

La presidenta de la Comisión de Salud agradeció también la disposición de ICATECH para hacer posible esta capacitación y llevar oportunidades de aprendizaje directamente a las comunidades.

El curso de Barbería en Ladrillera Sur forma parte de las actividades que se impulsan desde las Casas de Enlace, espacios donde las solicitudes e iniciativas de las y los vecinos encuentran una oportunidad para convertirse en acciones concretas, sumándose al trabajo que encabeza el alcalde Marco Bonilla para generar más oportunidades y acercar programas y servicios a las familias de Chihuahua Capital.