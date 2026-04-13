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Lunes 13 de abril de 2026

Inicia Semana Municipal contra el Acoso Callejero

Con el objetivo de promover entornos seguros y dignos para todas y todos, así como el respeto al derecho a vida libre de violencia, este lunes dio inicio la Semana Municipal contra el Acoso Callejero con una jornada de concientización en el centro de la ciudad, informó la regidora Patricia Ulate, presidenta de la Comisión de Mujer, Familia, Igualdad de Género y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del H. Ayuntamiento.

“Buscamos visibilizar, prevenir y coadyuvar a erradicar el acoso callejero, en beneficio de las y los chihuahuenses, y acorde a la visión de nuestro alcalde, Marco Bonilla de promover una cultura de respeto en la comunidad”, dijo.

Durante la jornada, se entabló un diálogo directo con las y los chihuahuenses sobre los impactos del acoso callejero, destacando que esta conducta no debe normalizarse, ya que afecta la seguridad, la dignidad y la libertad de las personas, principalmente de mujeres y niñas.

Asimismo, se distribuyó material informativo para orientar a la ciudadanía sobre cómo denunciar este tipo de conductas, así como las sanciones contempladas en el Reglamento del Sistema de Justicia Cívica para el Municipio de Chihuahua.

Como parte de la estrategia de sensibilización, se difundieron mensajes clave para promover el respeto en los espacios públicos, entre ellos: “El respeto siempre es mejor que cualquier halago”, “El espacio personal es necesario y seguro para todas y todos” y “El contacto físico sin permiso no es acoso, es abuso sexual”.

Esta actividad contó con la participación del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud, el Instituto Municipal de las Mujeres, la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Comisión de Mujer, Familia, Igualdad de Género y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del H. Ayuntamiento.

La Semana Municipal contra el Acoso Callejero contempla diversas actividades a lo largo de la ciudad, incluyendo pláticas en 14 planteles escolares de nivel secundaria, durante el transcurso de la semana, jornadas de difusión y talleres dirigidos a personas servidoras públicas y jornadas de difusión, con el propósito de fomentar una cultura de respeto, prevención y denuncia.

En Chihuahua el acoso callejero es considerado en el Reglamento del Sistema de Justicia Cívica como una falta que afecta la dignidad de las personas y la familia, y se sanciona con multas superiores a los 4 mil pesos, arresto de hasta 24 horas, trabajo comunitario y atención psicológica.

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