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Martes 20 de octubre de 2026

Inicia audiencia federal contra César Jáuregui por presunta traición a la patria

La mañana de este martes inició la audiencia federal contra el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quien fue presentado ante una jueza de control por la acusación de presunta traición a la patria.

El procedimiento se desarrolla en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, donde Jáuregui permanece recluido tras la ejecución de la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR).

El abogado Luis Villegas Montes confirmó que la audiencia comenzó desde temprana hora y señaló que la defensa del exfiscal está integrada por tres abogados de manera presencial, además del litigante Héctor Villasana, quien participa de forma virtual.

La audiencia representa el arranque formal de la etapa inicial del proceso federal, independiente de la causa penal que Jáuregui enfrenta ante autoridades de Chihuahua.

La investigación federal está relacionada con la participación de agentes estadounidenses en el operativo realizado en abril en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde fueron localizados y desmantelados laboratorios clandestinos.

Durante esta audiencia se espera que la FGR formule formalmente la imputación y exponga los hechos y datos con los que sustenta la acusación contra el exfiscal.

Jáuregui mantiene la presunción de inocencia y será la autoridad judicial la que determine, conforme avance el procedimiento, su situación jurídica frente a la acusación federal.

Difieren hasta las 9 de la noche audiencia de César Jáuregui en el Altiplano

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