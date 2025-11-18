Inicia construcción de dren pluvial en Barrio El Bajo tras ganar Presupuesto Participativo 2025

Martes 18 de noviembre de 2025

La Dirección de Obras Públicas dio inicio a la construcción de un nuevo dren pluvial en la colonia Barrio El Bajo, proyecto ganador de la consulta del Presupuesto Participativo 2025 en el Distrito 15, con más de 800 votos.

El dren tiene como objetivo reducir la acumulación de agua de lluvia y prevenir inundaciones, beneficiando a más de 27 mil habitantes de la zona. La infraestructura incluirá cajas de captación con rejillas metálicas y dos tubos metálicos corrugados de 90 cm de diámetro, conectados a un canal en la avenida prolongación Teófilo Borunda.

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, busca así fortalecer la infraestructura urbana de las colonias chihuahuenses.

Afectaciones viales:

Carril lateral de prolongación Teófilo Borunda (frente al Hospital General) afectado, dirección a avenida Carlos Pacheco.

Calle 39 habilitada solo para tráfico local, de prolongación Teófilo Borunda a calle Ejército Mexicano.

Se recomienda usar carril central y extremo izquierdo de prolongación Teófilo Borunda para incorporarse a vialidad Sacramento, o vías alternas como avenidas De la Junta, Benito Juárez y calle Jesús García.

La ciudadanía debe circular con precaución por las zonas de obra mientras duren los trabajos.