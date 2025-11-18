El Estado

15.69°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Martes 18 de noviembre de 2025

Inicia construcción de dren pluvial en Barrio El Bajo tras ganar Presupuesto Participativo 2025

La Dirección de Obras Públicas dio inicio a la construcción de un nuevo dren pluvial en la colonia Barrio El Bajo, proyecto ganador de la consulta del Presupuesto Participativo 2025 en el Distrito 15, con más de 800 votos.

El dren tiene como objetivo reducir la acumulación de agua de lluvia y prevenir inundaciones, beneficiando a más de 27 mil habitantes de la zona. La infraestructura incluirá cajas de captación con rejillas metálicas y dos tubos metálicos corrugados de 90 cm de diámetro, conectados a un canal en la avenida prolongación Teófilo Borunda.

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, busca así fortalecer la infraestructura urbana de las colonias chihuahuenses.

Afectaciones viales:

Carril lateral de prolongación Teófilo Borunda (frente al Hospital General) afectado, dirección a avenida Carlos Pacheco.

Calle 39 habilitada solo para tráfico local, de prolongación Teófilo Borunda a calle Ejército Mexicano.

Se recomienda usar carril central y extremo izquierdo de prolongación Teófilo Borunda para incorporarse a vialidad Sacramento, o vías alternas como avenidas De la Junta, Benito Juárez y calle Jesús García.

La ciudadanía debe circular con precaución por las zonas de obra mientras duren los trabajos.

Chihuahua se prepara para el desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Caída de Cloudflare; interrupciones en Internet afectan a millones

Entrega Regidora Lupita Borruel aparatos de salud a habitantes de La Casita, en la zona rural de Ciénega de Ortiz

La ciudadanía está despierta y no permitirá que Morena vulnere sus derechos de expresión: Isela Martínez

Impulsan reforma para fortalecer la participación de juventudes rurales en el desarrollo económico de Chihuahua
Explosión en almacén clandestino de fuegos artificiales deja un muerto en São Paulo, Brasil
Dos aspirantes se registran para ocupar la Auditoría Superior del Estado en Chihuahua
Ciudadanos reportan patrulla estatal expulsando humo en el Periférico de la Juventud
Maru Campos encabeza sesión de la Mesa de Seguridad en Parral
Desmantelan en España “oficina” del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación
Autoridades se reúnen en la 42 Zona Militar tras masacre en Santa Teresa
Urgente cerrar filas con agricultores: Alma Portillo

Municipios

Más Noticias

Falla de Cloudflare provoca caída de plataformas como X y ChatGPT
Junior H asegura que no interpretará corridos con “apología al delito” en Chihuahua
Dos turistas mexicanos fallecen en la Patagonia chilena tras tormenta de nieve