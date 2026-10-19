Inicia delegación chihuahuense misión comercial en Taiwán para atraer inversión

Lunes 19 de octubre de 2026

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) inició con un seminario su participación en la misión comercial a Taiwán, en el Grand Hyatt Taipei.

El encuentro forma parte de la estrategia Invest in Chihuahua, para atraer nuevos proyectos industriales y posicionar a la entidad como plataforma de manufactura y acceso al mercado del T-MEC.

El evento reunió a representantes de 27 instituciones de los sectores industrial, gubernamental, académico, de investigación y medios especializados.

Entre los participantes estuvieron representantes de Foxconn, Inventec, Guangdian Electronics y RuiXin Technology, de la Asociación de la Cadena de Suministro Electrónica de Taiwán, del Instituto de Investigación de Tecnología Industrial (ITRI), y de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur de Taiwán y DIGITIMES.

El titular de la SIDE, Ulises Fernández Gamboa, encabezó expuso las condiciones para invertir en la entidad, las principales líneas de política económica y los incentivos disponibles para las empresas interesadas en establecer o ampliar operaciones.

La agenda incluyó información sobre la dinámica industrial, el marco fiscal y los procesos para la adquisición de terrenos, con el propósito de brindar a los asistentes elementos concretos para evaluar proyectos y conocer los procedimientos para instalarse en el estado.

Del 19 al 22 de octubre se contemplan reuniones con empresas y proveedores de corporativos como Pegatron, Wiwynn y Wistron, además de la participación en el TAITRONICS & AIoT Taiwan 2026, del 20 al 22 de octubre.

Esta plataforma especializada en electrónica, tecnologías de la información, inteligencia artificial e Internet de las Cosas, permitirá fortalecer vínculos comerciales e identificar oportunidades de inversión y proveeduría.

La delegación promoverá las capacidades de la entidad en electrónica, semiconductores y manufactura avanzada, así como el potencial para incorporar proveedores locales a cadenas internacionales de suministro.

Mediante Invest in Chihuahua, el Gobierno del Estado busca convertir estos acercamientos en nuevos proyectos de inversión, expansión industrial y colaboración tecnológica para atender mercados de América del Norte.

La comisión está integrada por representantes del Gobierno del Estado, Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua (Prodech), Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (Inadet), clústeres, cámaras empresariales, instituciones académicas y empresas, con el propósito de fortalecer la vinculación entre el ecosistema productivo local y sus contrapartes internacionales.