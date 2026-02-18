Inicia dispersión de más de 190 mdp en becas para secundaria; algunos alumnos recibirán pago triple

Miércoles 18 de febrero de 2026

Este día comienza la dispersión de más de 190 millones de pesos destinados a estudiantes de secundaria inscritos en programas de becas federales en esta frontera, donde algunos beneficiarios recibirán un pago triple correspondiente a periodos acumulados.

La entrega corresponde al bimestre enero-febrero y concluirá el próximo 27 de febrero. Los depósitos se realizarán de manera escalonada, de acuerdo con la primera letra del primer apellido de cada beneficiario.

En esta ocasión se contempla un pago extraordinario para los nuevos becarios que recibieron su tarjeta en enero pasado. Estas familias obtendrán un depósito triple, equivalente a los tres bimestres transcurridos del actual ciclo escolar. Así, quienes tengan una hija o hijo inscrito recibirán 5 mil 700 pesos.

Cada estudiante de secundaria pública beneficiario del programa recibirá mil 900 pesos por concepto del apoyo bimestral. En el caso de familias con más de un hijo inscrito, se otorgarán 700 pesos adicionales por cada estudiante extra, conforme a las reglas de operación.

Las autoridades recordaron que es indispensable contar con la tarjeta del Banco del Bienestar activa, ya que únicamente mediante este medio se puede disponer del recurso.

En enero, la Secretaría de Educación Pública (SEP) llevó a cabo la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a poco más de dos mil nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina en nivel secundaria en esta ciudad. Para ello, personal de la Coordinación Nacional de Becas y Servidores de la Nación acudió a diversos planteles del municipio, donde entregaron los plásticos a estudiantes que realizaron su solicitud en septiembre del año pasado.

El saldo puede consultarse en cajeros automáticos y ventanillas del Banco del Bienestar. Asimismo, se recomienda descargar la aplicación móvil oficial para dar seguimiento a los movimientos de la cuenta de manera constante.

Paralelamente, continúa otra etapa de la Beca Rita Cetina con la realización de asambleas informativas para el ingreso de más de 159 mil estudiantes de primaria en esta frontera. Estas reuniones se desarrollan previo al periodo de registro y buscan resolver dudas sobre la documentación requerida y el uso del sistema en línea para completar la inscripción, informó la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.