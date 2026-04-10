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Viernes 10 de abril de 2026

Inicia el 13 de abril registro para ingreso a planteles de Media Superior

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que a partir del próximo lunes inicia el Registro Único en Línea para aspirantes a planteles públicos de Educación Media Superior, ciclo escolar 2026-2027, como parte de la estrategia “Juntos a la Prepa. Mi Derecho, Mi Lugar”.

Del 13 de abril al 31 de mayo, el periodo de registro estará abierto a través de la página electrónica: https://mediasuperior.chihuahuaedu.gob.mx/, donde las y los aspirantes deberán seleccionar tres opciones de planteles que sean de su interés.

No se aplicará examen de admisión, por lo que a través del Sistema de Asignación a Educación Media Superior (Siaems) se determinarán los espacios, con base en la capacidad de las escuelas y las preferencias del alumnado.

Se tomarán en cuenta criterios como equidad de género, discapacidad, y hermanas o hermanos en el centro escolar.

A partir del 12 de junio, las y los aspirantes con su folio de registro podrán consultar en dicho portal digital, el plantel en el que fueron ubicados por medio del Siaems.

De igual manera, deberán acudir el 19 de junio al plantel que se les asignó, con el fin de realizar un diagnóstico educativo, en el horario y lugar que determine la institución receptora.

Posteriormente, en el periodo del 1 de agosto al 11 de septiembre, de acuerdo a lo que defina cada subsistema educativo, deberán presentarse en la escuela con los documentos correspondientes para realizar su inscripción.

En el portal https://mediasuperior.chihuahuaedu.gob.mx/ también se puede consultar la oferta educativa que ofrece cada uno de los subsistemas de Educación Media Superior, además se cuenta con un directorio de planteles georreferenciado.

Para atender las dudas sobre el proceso de ingreso a preparatoria, la SEyD habilitó un centro de atención telefónica donde se brindará informes y orientación personalizada de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

El teléfono para Chihuahua es 614-429-33-00 y en Juárez 656-629-33-00, con las extensiones 21012, 21061 y 21062 para ambos municipios.

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