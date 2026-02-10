Inicia entrega de tarjetas Bienestar en Juárez

Martes 10 de febrero de 2026

A partir de hoy y hasta el 14 de febrero, la Secretaría de Bienestar realizará el operativo de entrega de más de dos mil tarjetas del Banco del Bienestar a quienes se registraron en diciembre pasado a los programas Pensión del Adulto Mayor y Mujeres Bienestar en Ciudad Juárez.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, indicó que los beneficiarios recibirán mensajes vía SMS con la fecha, hora y lugar para recoger su tarjeta.

Los usuarios deberán presentar el cintillo recibido durante el registro, identificación oficial con fotografía y una copia de la misma. También podrán consultar sus datos a través de la línea 800 6394 264 o en la página de la Secretaría de Bienestar utilizando su CURP.

Montiel Reyes adelantó que el próximo registro para estos apoyos será del 16 al 22 de febrero, dirigido a nuevos beneficiarios: adultos mayores de 65 años y mujeres de 60 años en adelante, quienes deberán presentar CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y un número de contacto.

Las tarjetas Mujeres Bienestar entregan un apoyo bimestral de 3,108 pesos a mexicanas de 60 a 64 años, mientras que las tarjetas de la Pensión de Adultos Mayores otorgan 6,424 pesos bimestrales a personas de 65 años en adelante.

Tras los registros realizados en 2025, Juárez cuenta con 281 mil 202 beneficiarios, una cifra superior a la población con subsidios en estados como Colima y Baja California Sur.