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Chihuahua, Chihuahua

Jueves 14 de mayo de 2026

Inicia hoy la Feria de Santa Rita 2026 con Wuicho Kun y Espinoza Paz

La tradicional Feria de Santa Rita 2026 arranca este jueves 14 de mayo con su ceremonia de inauguración oficial y una jornada musical encabezada por Wuicho Kun en el Teatro del Pueblo y Espinoza Paz en el Palenque.

De acuerdo con el programa oficial, previo al arranque de actividades se realizará el certamen para elegir al rey y reina de la feria, programado para las 17:00 horas.

La inauguración oficial está prevista para las 20:00 horas en el Teatro del Pueblo, donde posteriormente se presentará Wuicho Kun como parte del primer espectáculo de esta edición.

A la misma hora también está programado el concierto de Espinoza Paz en el Palenque, aunque tradicionalmente estos espectáculos suelen comenzar más tarde.

El Patronato de la Feria de Santa Rita 2026 invitó a las familias chihuahuenses a participar en las actividades de apertura y disfrutar de los eventos preparados para esta edición.

La cartelera completa del Teatro del Pueblo y del Palenque puede consultarse en los canales oficiales de la feria, donde también se encuentran disponibles fechas, horarios y costos de acceso para cada presentación artística.

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