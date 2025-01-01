México

Inicia operativo de pago del subsidio bimestral para programas sociales en Chihuahua

A partir de hoy y hasta el 25 de septiembre, la Secretaría del Bienestar pondrá en marcha el operativo para la dispersión del subsidio correspondiente al bimestre septiembre-octubre de los programas sociales dirigidos a Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad y Madres Trabajadoras.

El pago se realizará conforme a la primera letra del primer apellido del beneficiario, siguiendo el siguiente calendario:

1 de septiembre: letra A

2 de septiembre: letra B

3 y 4 de septiembre: letra C

5 de septiembre: letras D, E y F

8 y 9 de septiembre: letra G

10 de septiembre: letras H, I, J y K

11 de septiembre: letra L

12 de septiembre: letra M

17 de septiembre: letras N, Ñ y O

18 de septiembre: letras P y Q

19 y 22 de septiembre: letra R

23 de septiembre: letra S

24 de septiembre: letras T, U y V

25 de septiembre: letras W, X, Y y Z

Los montos depositados varían según el programa y el sector de la población beneficiaria:

Pensión de Bienestar para Adultos Mayores: $6,200 pesos

Apoyo a Madres Solteras y Trabajadoras: $1,650 o $3,720 pesos, según el caso

Pensión Mujeres Bienestar: $3,000 pesos

Pensión para Personas con Discapacidad: $3,200 pesos

Este operativo busca garantizar el acceso oportuno a los apoyos sociales para miles de familias en Chihuahua, fortaleciendo el bienestar y la inclusión social.

