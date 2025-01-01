Inicia operativo de pago del subsidio bimestral para programas sociales en Chihuahua

24.46°C
A partir de hoy y hasta el 25 de septiembre, la Secretaría del Bienestar pondrá en marcha el operativo para la dispersión del subsidio correspondiente al bimestre septiembre-octubre de los programas sociales dirigidos a Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad y Madres Trabajadoras.
El pago se realizará conforme a la primera letra del primer apellido del beneficiario, siguiendo el siguiente calendario:
1 de septiembre: letra A
2 de septiembre: letra B
3 y 4 de septiembre: letra C
5 de septiembre: letras D, E y F
8 y 9 de septiembre: letra G
10 de septiembre: letras H, I, J y K
11 de septiembre: letra L
12 de septiembre: letra M
17 de septiembre: letras N, Ñ y O
18 de septiembre: letras P y Q
19 y 22 de septiembre: letra R
23 de septiembre: letra S
24 de septiembre: letras T, U y V
25 de septiembre: letras W, X, Y y Z
Los montos depositados varían según el programa y el sector de la población beneficiaria:
Pensión de Bienestar para Adultos Mayores: $6,200 pesos
Apoyo a Madres Solteras y Trabajadoras: $1,650 o $3,720 pesos, según el caso
Pensión Mujeres Bienestar: $3,000 pesos
Pensión para Personas con Discapacidad: $3,200 pesos
Este operativo busca garantizar el acceso oportuno a los apoyos sociales para miles de familias en Chihuahua, fortaleciendo el bienestar y la inclusión social.
