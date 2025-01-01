Inicia registro para Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores

Lunes 1ro de diciembre de 2025

La Secretaría de Bienestar anunció que del 1 al 13 de diciembre se llevará a cabo el registro para la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en todo el país.

La titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, exhortó a las mujeres de 60 a 64 años y a las personas adultas mayores de 65 años a acudir a los Módulos de Bienestar, abiertos de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas. Para conocer la ubicación y horarios de los módulos, se puede consultar la página oficial: gob.mx/bienestar

El registro se realiza según la letra inicial del primer apellido, de la siguiente manera:

Lunes 1 y 8 de diciembre: A, B, C

Martes 2 y 9 de diciembre: D, E, F, G, H

Miércoles 3 y 10 de diciembre: I, J, K, L, M

Jueves 4 y 11 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 5 y 12 de diciembre: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 6 y 13 de diciembre: Todas las letras

Documentos requeridos: identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y teléfono de contacto. Aquellos que no puedan acudir al módulo pueden solicitar visita domiciliaria en la página oficial de la Secretaría de Bienestar.

Montiel Reyes destacó que los programas representan un derecho social que fortalece la justicia, y señaló que durante 2025:

13.2 millones de adultos mayores reciben su pensión, con inversión de 484 mil 483.5 millones de pesos.

Casi 3 millones de mujeres de 60 a 64 años reciben la Pensión Mujeres Bienestar, con inversión de 23 mil 662.5 millones de pesos.

1.6 millones de personas con discapacidad reciben la Pensión para el Bienestar, con inversión de 28 mil 961.4 millones de pesos.

La secretaria enfatizó que los programas de la Secretaría de Bienestar han sido entregados en su totalidad este año, asegurando el cumplimiento de los apoyos a los derechohabientes.