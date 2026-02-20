Inicia renovación de becas para estancias infantiles en la Zona Sur; beneficia a 200 familias

Viernes 20 de febrero de 2026

El Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil (ICHDII), en su Zona Sur, inició el proceso de renovación de becas destinadas a estancias infantiles en la región, programa que actualmente beneficia a 200 familias.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, informó que se brinda atención a madres y padres de familia en las localidades de Bahuichivo, Cieneguita Lluvia de Oro y Cerocachi, pertenecientes al municipio de Urique, así como en Témoris, en el municipio de Guazapares.

El funcionario destacó que el equipo del instituto continuará recorriendo otras comunidades de la región serrana con el objetivo de ampliar la cobertura del programa y garantizar que más familias accedan a apoyos para el cuidado y atención de niñas y niños en situación prioritaria.

El esquema contempla tres modalidades de apoyo: una beca regular de mil pesos mensuales, que puede incrementarse hasta 2 mil 200 pesos en caso de que la niña o el niño tenga alguna discapacidad o pertenezca a un sector poblacional con alta vulnerabilidad.

Finalmente, Loera invitó a las familias de la zona sur del estado de Chihuahua a renovar su documentación para asegurar la continuidad del beneficio otorgado por el Gobierno del Estado.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse a las oficinas del ICHDII en la Zona Sur al teléfono (614) 109-56-66.