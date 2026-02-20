El Estado

11.46°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 20 de febrero de 2026

Inicia renovación de becas para estancias infantiles en la Zona Sur; beneficia a 200 familias

El Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil (ICHDII), en su Zona Sur, inició el proceso de renovación de becas destinadas a estancias infantiles en la región, programa que actualmente beneficia a 200 familias.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, informó que se brinda atención a madres y padres de familia en las localidades de Bahuichivo, Cieneguita Lluvia de Oro y Cerocachi, pertenecientes al municipio de Urique, así como en Témoris, en el municipio de Guazapares.

El funcionario destacó que el equipo del instituto continuará recorriendo otras comunidades de la región serrana con el objetivo de ampliar la cobertura del programa y garantizar que más familias accedan a apoyos para el cuidado y atención de niñas y niños en situación prioritaria.

El esquema contempla tres modalidades de apoyo: una beca regular de mil pesos mensuales, que puede incrementarse hasta 2 mil 200 pesos en caso de que la niña o el niño tenga alguna discapacidad o pertenezca a un sector poblacional con alta vulnerabilidad.

Finalmente, Loera invitó a las familias de la zona sur del estado de Chihuahua a renovar su documentación para asegurar la continuidad del beneficio otorgado por el Gobierno del Estado.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse a las oficinas del ICHDII en la Zona Sur al teléfono (614) 109-56-66.

SEP elimina validez de la cédula profesional como identificación oficial

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Fiscalía de Chihuahua informa avances en extinción de dominio de bienes de Aras Investment

Refuerza DSPM vigilancia en Chihuahua con tecnología PECUU y drones

Claudia Sheinbaum aclara que no hay investigación contra ex Secretario de Marina por huachicol

Desaparece empleado de la Fiscalía en San Juanito, Bocoyna
Solo tres municipios de Chihuahua verifican evolución patrimonial de funcionarios; 64 incumplen con la revisión
Cuba enfrenta su mayor asfixia energética desde 1962; EU aplica un bloqueo de facto al petróleo
Advierten que convertir en temporales juntas del INE “serrucharía brazos y piernas” del organismo
Mientras jubilados de Afore reciben 5 mil pesos al mes, exlíderes de Pemex y CFE alcanzan hasta 500 mil
ASF detecta irregularidades en compra de boletas para elección judicial
ASF detecta gasto de 414 mdp en “comida gourmet” para reos en Veracruz
Localizan a hombre sin vida en la carretera Cuauhtémoc–Chihuahua

Municipios

Más Noticias

Refuerza DSPM vigilancia en Chihuahua con tecnología PECUU y drones
Fortalece Diputada Joss Vega educación en Primaria Antonio Quevedo Caro con Programa Juntos Construimos
Detienen a tres hombres con arma y cocaína en Huápoca, Madera