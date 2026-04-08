Inicia retiro de escombros en tienda Hualong tras incendio en el Centro de Chihuahua

Miércoles 8 de abril de 2026

Trabajadores e ingenieros comenzaron este martes con las labores de retiro de escombros en la tienda Hualong, ubicada en la calle Libertad y Tercera, en el Centro de la ciudad de Chihuahua.

El pasado viernes 27 de marzo, un incendio matutino sorprendió en el establecimiento, causando daños considerables en la estructura por la propagación del fuego, así como afectaciones en la mercancía, principalmente artículos de procedencia extranjera.

Como parte de las primeras acciones para la recuperación del inmueble, personal especializado inició la limpieza y remoción de materiales dañados.

Las autoridades correspondientes realizarán el peritaje para determinar las causas que originaron el siniestro, con el fin de establecer responsabilidades y prevenir futuros incidentes.