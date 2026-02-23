Inician asambleas informativas para la Beca Rita Cetina en Chihuahua

Lunes 23 de febrero de 2026

Esta semana se llevarán a cabo las asambleas informativas dirigidas a padres de familia de estudiantes de primaria que desean ingresar al programa de Beca Rita Cetina en la frontera del estado.

El calendario de las reuniones se publica un día antes y señala la escuela en la que los padres deberán acudir para iniciar el registro de sus hijos. La información se difunde principalmente a través de canales de WhatsApp, disponibles en el sitio https://linktr.ee/CanalesBecasBienestar

, donde los usuarios deben seleccionar “Chihuahua” y dar clic en “Seguir” para recibir notificaciones.

Estas asambleas tienen como objetivo resolver dudas de la comunidad escolar sobre la documentación requerida y el uso correcto del sistema en línea para inscribir a los alumnos. Este lunes se realizarán sesiones en los municipios de Chihuahua, Bocoyna, Parral, Guachochi, Camargo y Cuauhtémoc. Para Juárez y otros municipios de la región norte, se prevén al menos dos días de reuniones, aunque aún no se han confirmado las escuelas. Las asambleas concluirán el 1 de marzo.

El registro en línea se llevará a cabo del 2 al 19 de marzo en la página oficial www.becaritacetina.gob.mx

. Entre los documentos que deberán presentarse se encuentran la CURP del alumno y del tutor, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente y una cuenta Llave MX activa, además de otros requisitos necesarios para completar correctamente la solicitud.

Las autoridades señalaron que una vez concluidas las asambleas, la plataforma de registro se habilitará para que los padres puedan inscribir a sus hijos sin inconvenientes.