Inician clases en más de 5 mil planteles de Educación Básica del estado

Lunes 1ro de septiembre de 2025

El secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, encabezó en la Secundaria Estatal No.3009 la ceremonia de arranque oficial del ciclo escolar 2025-2026, lo que representa el regreso a clases 686 mil 416 alumnas y alumnos, en los 5 mil 283 planteles del nivel Básico del estado de Chihuahua.

Durante el evento el funcionario informó que se entregarán 300 mil paquetes de útiles escolares y 137 mil mochilas a estudiantes en condición de vulnerabilidad, con el propósito de apoyar la economía familiar.

Añadió que fueron distribuidos en tiempo y forma más de 4 millones de libros de texto, en un esfuerzo coordinado con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la Secretaría de Educación Pública (SEP), SEyD y Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH).

Gutiérrez Dávila agradeció la presencia en el acto del secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza, ya que en coordinación con el sector salud se puso en marcha una campaña de vacunación en todos los municipios, para proteger al personal educativo, madres, padres de familia, tutores y alumnos contra el sarampión.

Reiteró la confianza que se tiene en las y los docentes, quienes cuentan con la preparación y la sensibilidad para desempeñar su trabajo con profesionalismo, entrega y convicción, y agradeció a las familias por su confianza y apoyo para trabajar de la mano, en beneficio de los más preciado que tiene la sociedad: sus niñas, niños y adolescentes.

“Ustedes alumnas y alumnos son el motivo y la razón de nuestro quehacer educativo. Queremos que sus escuelas sean siempre espacios seguros, donde puedan desarrollar el máximo logro de aprendizajes y encuentren motivación para lograr sus sueños”, concluyó el funcionario.

Durante el evento se hizo la entrega simbólica de útiles y mochilas a estudiantes del Preescolar y Primaria Eloy S. Vallina, la Secundaria Estatal No.3009 y la Telesecundaria Estatal No.6117. En el plantel sede se instalaron dos módulos de vacunación para la atención de la comunidad escolar.

El director de la escuela No.3009, José Víctor Velázquez Sotelo, agradeció la dotación de mochilas, útiles escolares y las mejoras a la infraestructura de la escuela, lo que es muestra del compromiso del Gobierno del Estado con la educación de Chihuahua.

De igual manera, se tuvo la participación de Emilia Jacqueline Rodríguez Alemán y Cloe Joie Agis Gaytán, ambas alumnas de tercer año, quienes agradecieron a la gobernadora Maru Campos por todo el apoyo a su escuela, e invitaron a sus compañeras y compañeros a iniciar con toda la actitud este nuevo ciclo escolar.

Durante la ceremonia también se contó con la presencia de autoridades educativas estatales y federales, los dirigentes de las Secciones 8 y 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como la representación de la Asociación Estatal de Padres de Familia y del Municipio de Chihuahua.