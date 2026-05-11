Inician en Delicias los servicios funerarios del empresario Carlos Cuevas Abundis

Lunes 11 de mayo de 2026

Tras confirmarse el fallecimiento de Carlos Cuevas Abundis en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 14, ubicado en Gómez Palacio, Durango, los restos del empresario comenzaron a ser velados este lunes en la Sala Plus de Mausoleos Todas las Almas, en su ciudad natal.

La noticia, que comenzó a circular de manera extraoficial durante el fin de semana, fue ratificada por familiares y personas allegadas a través de redes sociales. Durante el transcurso del día, se registró una afluencia constante de amistades y figuras del sector empresarial y social de la región centro-sur del estado en el recinto funerario.

Hasta la tarde de este lunes, la familia permanecía a la espera de definir los detalles logísticos para la misa de cuerpo presente y el posterior sepelio. Se espera que los horarios de las ceremonias religiosas sean difundidos en las próximas horas conforme avancen los preparativos.

Carlos Cuevas Abundis fue una figura ampliamente conocida en Delicias y municipios circundantes debido a su actividad empresarial. Sin embargo, en años recientes, su nombre estuvo ligado a procesos legales que lo mantuvieron interno en el penal federal de Durango, donde ocurrió su deceso.

A pesar de que las autoridades penitenciarias no han emitido un comunicado oficial detallando las causas exactas del fallecimiento al interior del centro de reclusión, el hecho ha generado una oleada de reacciones y conversaciones en la comunidad local debido al historial público del empresario.

A través de plataformas digitales, se han multiplicado los mensajes de condolencia hacia la familia Cuevas, acompañados de peticiones de respeto a la privacidad y discreción ante el duelo. Los servicios en Mausoleos Todas las Almas se llevan a cabo bajo un protocolo reservado, mientras la comunidad de Delicias permanece atenta a la confirmación de la última despedida en el lugar donde serán sepultados sus restos.