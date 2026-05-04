Inician este 4 de mayo depósitos de programas del Bienestar

Lunes 4 de mayo de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este lunes 4 de mayo comenzaron los depósitos correspondientes al bimestre mayo-junio de los programas sociales del Bienestar.

Durante la conferencia matutina, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que los pagos se realizarán de manera escalonada de acuerdo con la letra inicial del apellido paterno de las personas beneficiarias.

El calendario inicia este lunes con la letra A, continuará el martes 5 de mayo con la letra B y seguirá de forma progresiva durante el mes hasta concluir el miércoles 27 de mayo con las letras W, X, Y y Z.

La funcionaria detalló que cerca de 32 millones de personas recibirán apoyos a través de distintos programas sociales, con una dispersión total de 104 mil 768 millones de pesos.

Los recursos corresponden a programas como la pensión para adultos mayores, Mujeres Bienestar, apoyo para personas con discapacidad, madres trabajadoras y Sembrando Vida.

Ramírez Amaya recordó que las y los beneficiarios podrán disponer de su dinero desde el mismo día en que se refleje el depósito y señaló que el calendario completo está disponible en los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar.