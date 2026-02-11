Chihuahua

20.46°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 11 de febrero de 2026

Inician excavaciones para nueva lateral en el Periférico de la Juventud

El Gobierno Municipal inició los trabajos de excavación para la construcción de la nueva lateral del Periférico de la Juventud, como parte del proyecto de la gaza de incorporación que conectará la avenida Teófilo Borunda con esta importante vialidad.

La Dirección de Obras Públicas informó que la intervención tiene como objetivo mejorar la movilidad en una de las zonas con mayor flujo vehicular de la capital, reduciendo tiempos de traslado y fortaleciendo la seguridad vial.

Actualmente, las labores con maquinaria pesada se realizan en las isletas ubicadas entre el lateral del Periférico de la Juventud y el boulevard Ortiz Mena. De manera paralela, se llevaron a cabo sondeos para localizar líneas de agua potable y prevenir posibles afectaciones a la infraestructura hidráulica.

Además, continúan los trabajos de trazo y nivelación de zapatas, excavación de estribos y actividades de taller relacionadas con el desarrollo estructural de la obra.

La autoridad municipal señaló que las maniobras se ejecutan en horarios de menor afluencia vehicular para reducir el impacto en la circulación, manteniendo habilitado el tránsito en la zona.

Finalmente, el Municipio exhortó a conductores y peatones a respetar la señalización preventiva instalada en el área de trabajo, al destacar que las molestias serán temporales frente a los beneficios permanentes en materia de movilidad urbana.

