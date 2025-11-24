El Estado

Inician movilizaciones de transportistas y productores en Chihuahua; bloqueos parciales en carreteras

Ante el anuncio de bloqueos, cierres carreteros y tomas de casetas de peaje a nivel nacional por parte de transportistas y productores del campo, en Chihuahua comenzaron a registrarse las primeras manifestaciones.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte del Gobierno Federal, hasta las 08:30 horas de este lunes se reportó la presencia de manifestantes en el tramo que conecta Delicias con la capital del estado, específicamente a la altura del kilómetro 167, con bloqueo parcial en ambos sentidos de la carretera.

Las autoridades informaron que los manifestantes están permitiendo una circulación por goteo, dejando pasar periódicamente a algunos vehículos ajenos a la movilización. Por ello, se recomendó a los conductores que reduzcan la velocidad y extremen precauciones, ante la posibilidad de que surjan más bloqueos en la región.

Además, transportistas y productores del noroeste de Chihuahua, junto con miembros de la comunidad LeBarón, convocaron a la toma de puentes internacionales, sumándose a la serie de movilizaciones anunciadas a nivel nacional.

Estas acciones forman parte de un paro nacional que busca visibilizar las demandas del sector agropecuario y del transporte de carga, generando afectaciones parciales en carreteras estratégicas del estado.

Productores y transportistas bloquean ocho tramos carreteros y aduanas en Chihuahua

