Inician obras del nuevo Centro Empresarial junto a Expo Chihuahua

Viernes 25 de septiembre de 2026

Iniciaron formalmente los trabajos de construcción del nuevo Centro Empresarial para el Desarrollo y la Competitividad, que estará ubicado junto a Expo Chihuahua, en la zona de avenida Tecnológico y calle Escudero.

Actualmente, maquinaria pesada realiza labores de excavación y preparación del terreno para levantar un edificio de seis niveles, con una superficie total de construcción de 5 mil 439 metros cuadrados.

El proyecto fue adjudicado a Construcciones Marro, S.A. de C.V. y contempla una inversión público-privada aproximada de 226.3 millones de pesos, IVA incluido.

El nuevo inmueble busca concentrar en una sola sede a distintos organismos empresariales de Chihuahua, entre ellos Coparmex, Canacintra y Desec, además de contar con espacios destinados a reuniones, atención a inversionistas y vinculación comercial.

De acuerdo con la información del proyecto, el edificio contará con sistemas de climatización, elevadores, redes de voz y datos, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, así como infraestructura contra incendios.

Con el inicio de las excavaciones, comienza la etapa física de una de las obras destinadas a fortalecer la infraestructura del sector empresarial en la capital.