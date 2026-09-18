Inician suspensión de líneas celulares no vinculadas; sigue terminación 3

Viernes 18 de septiembre de 2026

Usuarios de telefonía celular continúan acudiendo a los Centros de Atención a Clientes para vincular sus líneas con su CURP, luego del vencimiento del plazo establecido para los números con terminación 2.

De acuerdo con el calendario de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el 15 de septiembre concluyó el periodo correspondiente a estas líneas y, una vez vencido, las compañías pueden comenzar a suspender el servicio de aquellas que no hayan completado el procedimiento dentro de las siguientes 72 horas.

La suspensión no significa perder el número telefónico. Los usuarios pueden realizar posteriormente la vinculación ante su compañía y recuperar el servicio una vez concluido el trámite.

El siguiente plazo corresponde a las líneas cuyo número termina en 3, que tendrán hasta el 30 de septiembre de 2026 para realizar la vinculación.

El procedimiento consiste en asociar la línea telefónica con la CURP de su titular y puede realizarse directamente con la compañía telefónica, ya sea en sus centros de atención o mediante las plataformas habilitadas para este propósito.

Para efectuarlo presencialmente se requiere una identificación oficial vigente que contenga la CURP.

Mientras una línea se encuentre suspendida, podrá conservar acceso a llamadas de emergencia, servicios de atención ciudadana y comunicación con la propia compañía para completar la vinculación.

La CRT mantiene un calendario escalonado de fechas límite de acuerdo con el último dígito de cada número telefónico, proceso que continuará hasta diciembre de 2026.