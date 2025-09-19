Chihuahua

Iniciará construcción del puente en Nogales e Industrias la próxima semana

La Dirección de Obras Públicas del Municipio anunció que la construcción del puente en el cruce de la avenida Nogales con Industrias dará inicio la próxima semana, tras haber concluido los trámites correspondientes con la empresa ganadora del proceso de licitación.

Así lo informó el titular del área, Carlos Rivas, quien precisó que ya se firmó el contrato con la constructora responsable del proyecto, y actualmente se encuentran en la etapa final del proceso previo a la ejecución.

“Estamos prácticamente a días. Ya firmamos contrato con la constructora que ganó la licitación, solo estamos en espera de las fianzas y seguros que deben presentar, para dar arranque la próxima semana”, explicó Rivas.

El funcionario indicó que, aunque aún no hay una fecha exacta para el arranque de los trabajos, el compromiso es iniciar tan pronto como se cumplan con los requisitos legales correspondientes.

Carlos Rivas también adelantó que, una vez concluida esta obra, se pondrán en marcha dos nuevos proyectos viales: los puentes en la avenida Fuerza Aérea y en la Salida a Delicias, cuya contratación se tiene contemplada para la primera semana de octubre.

“Estamos pensando arrancar esas obras entre el 10 y el 15 de octubre, para seguir avanzando en la modernización de la infraestructura vial de la ciudad”, añadió.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca mejorar la movilidad y reducir los tiempos de traslado en zonas de alta afluencia vehicular.

