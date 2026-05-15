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Viernes 15 de mayo de 2026

Iniciará juicio contra Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, el próximo 1 de junio

Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” y presunto líder de la organización criminal La Barredora, enfrentará a partir del próximo 1 de junio su primer juicio por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravado.

El vicefiscal de Delitos Comunes de Tabasco, Gilberto Melquiades Miranda, informó que en esa fecha se llevará a cabo la primera audiencia de juicio oral contra el exsecretario de Seguridad Pública estatal durante la administración de Adán Augusto López.

El funcionario explicó que ya fue emitido el auto de apertura a juicio oral, por lo que el caso fue turnado a un tribunal encargado de desahogar las pruebas presentadas por ambas partes.

Durante la audiencia inicial se presentarán los alegatos de apertura, el desahogo de pruebas, los alegatos de clausura y finalmente el tribunal emitirá una resolución conforme a los elementos expuestos.

La Fiscalía estatal señaló que solicitará penas severas por los delitos imputados, aunque hasta el momento no se ha precisado cuántos años de prisión buscarán imponer.

El caso está relacionado con el empresario tabasqueño Ramón Martínez Armengol, quien presuntamente fue obligado por integrantes de “La Barredora” a vender huachicol en su gasolinera y posteriormente fue secuestrado en mayo de 2019 en Villahermosa tras negarse a continuar con el acuerdo.

Este fue el primer proceso penal iniciado contra Bermúdez luego de ser deportado desde Paraguay en septiembre pasado y trasladado al penal federal del Penal del Altiplano.

Además, enfrenta otros dos procesos judiciales en Tabasco: uno por desaparición forzada de personas, iniciado el pasado 4 de abril, y otro por peculado, relacionado con un presunto desvío de recursos públicos del gobierno estatal.

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