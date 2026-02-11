Instala Comisión de Igualdad Jurado Calificador del Reconocimiento Chihuahuense Destacada 2026

Miércoles 11 de febrero de 2026

Las integrantes de la Comisión de Igualdad de la 68 Legislatura del Congreso local, instalaron los trabajos del Jurado Calificador para el Reconocimiento “Chihuahuense Destacada”, en su edición 2026, mismos que valorarán cada una de las nominaciones e inscripciones registradas.

En este sentido, se informó por la secretaría técnica de la comisión legislativa, la metodología sobre los criterios de evaluación propuestos para cada una de las categorías, así como la entrega de usuarios y de contraseñas de cada jurado para que puedan ingresar al sistema correspondiente.

Las categorías que se contemplan dentro del Reconocimiento Chihuahuense Destacada 2026, son:

Aurora Reyes, entregado a las mujeres chihuahuenses que tengan una trayectoria destacada en cualquiera de las disciplinas de las bellas artes, como la arquitectura, pintura, escultura, literatura, danza, teatro, canto, música, cine y otras afines.

Guadalupe Sánchez de Araiza, a las mujeres chihuahuenses que se hayan distinguido en las obras asistenciales y trabajo a favor de la comunidad.

María Esther Orozco Orozco, a las mujeres chihuahuenses que hayan destacado en el campo científico.

María Edmeé Álvarez, a las mujeres chihuahuenses que se hayan distinguido en las ciencias sociales o humanísticas.

Bertha Chiu Núñez, a las mujeres chihuahuenses que tengan una trayectoria destacada en la disciplina deportiva.

Diana Álvarez Ramírez, a las mujeres chihuahuenses que hayan destacado por su lucha feminista a favor de los derechos humanos de las mujeres.

El reconocimiento consistirá en la entrega de una obra artística o placa conmemorativa, así como el estímulo económico de 25 mil 500 pesos; la inscripción a dicha convocatoria, cierra el día 16 de febrero del 2026, hasta las 15:00 horas del horario de la ciudad de Chihuahua.

Para mayor información, favor de comunicarse a los teléfonos 800 220 6848 o 614 412 32 00 extensión 25153, correo electrónico monicasaenzt@gmail.com o ingresar al micrositio: https://www.congresochihuahua.gob.mx/micrositios/chihuahuensedestacada/2026/

Por otro lado, se aprobó el sentido del dictamen de la iniciativa que busca reformar y adicionar diversas disposiciones del artículo 5 de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia vicaria, es decir, reconocer este tipo de violencia, como:

“Cualquier acto u omisión cometido por el conyugue, concubino o el hombre que mantenga o haya mantenido una relación de hecho, noviazgo, o cualquier otra relación sentimental, que por medio de violencia de género o ejercicios de poder, le cause daño o perjuicio a una mujer, utilizando como medio a las hijas y/o hijos, familiares o personas allegadas o ser sintiente significativo para ella”.

También, se aprobaron los sentidos en positivo de los asuntos relacionados con la vinculación de las autoridades competentes para garantizar una mayor y mejor atención a los derechos de las mujeres rurales en Chihuahua, así como incluir la igualdad en el ámbito rural en la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua.

Cabe mencionar que, dentro de esta reunión de trabajo estuvieron presentes las y los diputados: Irlanda Márquez en su calidad de presidenta, Xóchitl Contreras como secretaria y vocales: Joceline Vega, Leticia Ortega y Rosana Díaz.