Instala Secretaría de Salud puestos fijos de vacunación contra el sarampión en Parral, Chihuahua y Juárez

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud dio a conocer la programación semanal de los puntos fijos de vacunación contra el sarampión, que estarán disponibles del 9 al 15 de marzo de 2026 en Chihuahua, Juárez y Parral.

Durante esta semana se habilitarán módulos en diversos municipios, ubicados estratégicamente en centros comerciales, con el objetivo de facilitar el acceso a los servicios de vacunación y fortalecer la protección de la salud de las y los chihuahuenses.

En Parral, habrá un módulo en Alsuper Ortiz Mena, en avenida Ortiz Mena 157, colonia Magisterial, del 9 al 13 de marzo, de las 8:00 a 14:00 horas. Otro punto estará en Bazares Colonia PRI, en Jesús Yáñez Cano s/n, colonia PRI, 14 y 15 de marzo de 9:00 a 13:00 horas.

En la capital, la jornada se efectuará en la calle Libertad, colonia Centro, del 9 al 13 de marzo en horario de 9:30 a 19:00 horas, y los días 14 y 15 de marzo de 9:30 a 17:30 horas.

En cuanto a Ciudad Juárez, se habilitarán diversos módulos. Del 6 al 08 de marzo estarán en Plaza Alameda, Plaza Río Grande, Plaza Juárez y Plaza Libramiento, de 10:00 a 17:00 horas.

Posteriormente, del 13 al 15 de marzo, se instalarán en Plaza de las Américas, Plaza Libramiento, Plaza Sendero Las Torres y Plaza Misiones, también de 10:00 a 17:00 horas.

La Secretaría de Salud invita a la ciudadanía a acudir a completar sus esquemas de vacunación y reforzar la prevención de enfermedades, toda vez que es una de las medidas más efectivas para proteger la salud individual y colectiva.

Para mayor información sobre los servicios y campañas de la dependencia, la población puede consultar los canales oficiales de la Secretaría de Salud.

