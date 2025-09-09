El Estado

Instala Turismo centro de acopio en apoyo a familias afectadas por inundaciones en Casas Grandes

La Secretaría de Turismo habilitó un módulo de recepción de víveres en sus oficinas, con el propósito de apoyar a las familias del Pueblo Mágico de Casas Grandes, que resultaron afectadas por las recientes inundaciones.

La dependencia hace un llamado a la ciudadanía, organizaciones y empresas a sumarse a esta causa solidaria, con insumos que serán enviados directamente a la población que lo necesita.

Además de artículos de primera necesidad, se prioriza la colecta de víveres enlatados, agua embotellada, palas y rastrillos. También se reciben:

• Sábanas
• Toallas
• Almohadas
• Artículos de limpieza
• Artículos femeninos
• Pañales para adulto
• Calcetines nuevos para niños y adultos
• Ropa interior
• Abanicos
• Comida para bebé

Las oficinas de la Secretaría de Turismo están ubicadas en avenida Universidad 2513, colonia San Felipe Etapa I, en la ciudad de Chihuahua, con horario de recepción de insumos de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

