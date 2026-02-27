El Estado

26.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 27 de febrero de 2026

Instala UTEP primera máquina gratuita de naloxona en El Paso para prevenir muertes por sobredosis

La University of Texas at El Paso (UTEP) puso en funcionamiento la primera máquina expendedora gratuita de naloxona en la ciudad de El Paso, ubicada dentro de la Unión de Estudiantes del campus, en un esfuerzo por prevenir muertes por sobredosis en la región fronteriza.

La iniciativa permite el acceso inmediato y anónimo a este medicamento, conocido comercialmente como Narcan, capaz de revertir una sobredosis por opioides en cuestión de minutos.

Contexto de la crisis

La instalación ocurre en medio de un panorama preocupante. De acuerdo con autoridades de salud del condado, las muertes por sobredosis en la región han aumentado significativamente en la última década, al pasar de poco más de 140 casos en 2015 a alrededor de 220 en 2023, en su mayoría catalogadas como accidentales.

El fentanilo, un opioide sintético de alta potencia, ha sido identificado como uno de los principales factores detrás de este incremento, al circular tanto como sustancia principal como mezclado con otras drogas sin conocimiento del consumidor.

“Salvar vidas es responsabilidad colectiva”

La doctora Eva M. Moya, presidenta y profesora del Departamento de Trabajo Social de UTEP, destacó que la naloxona debe ser tan accesible como cualquier herramienta de emergencia.

“El mensaje para nuestros estudiantes y la comunidad es salvar vidas, una responsabilidad colectiva. Nos solidarizamos con las familias de El Paso al elegir la prevención en lugar del silencio y la acción en lugar del estigma”, expresó.

Subrayó que el consumo de sustancias debe abordarse como un problema de salud pública, donde todas las personas merecen dignidad, atención y oportunidades de recuperación.

Autoridades universitarias recalcaron que el objetivo no es promover el consumo, sino responder a una realidad con medidas preventivas que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Capacidad y operación

La máquina fue instalada por la organización comunitaria Recovery Alliance, dedicada a estrategias de reducción de daños y apoyo a personas en recuperación.

El dispositivo puede almacenar hasta 300 cajas de naloxona, cada una con instrucciones claras para su uso en caso de emergencia. El proyecto fue financiado por Be Well Texas, programa estatal impulsado por UT Health San Antonio, que ofrece servicios de salud mental y tratamiento contra adicciones en Texas.

En el estado, la naloxona es legal, segura y puede portarse sin restricciones. Especialistas señalan que su administración no provoca efectos adversos si se utiliza en una persona que no está experimentando una sobredosis, lo que la convierte en una herramienta clave de primeros auxilios.

Romper el estigma en el campus

Estudiantes como Braulio, de segundo semestre de Ingeniería Eléctrica, consideraron positiva la medida.

“Me parece muy bien que hayan instalado esta máquina aquí, ya que su presencia puede salvar la vida de una persona que esté en peligro”, comentó.

Coordinadores del programa regional señalaron que la presencia de la máquina también busca romper el estigma que rodea al consumo de sustancias en entornos académicos, donde el tema suele permanecer en silencio.

Con esta acción, UTEP se suma a una tendencia nacional en la que universidades e instituciones públicas adoptan estrategias de reducción de daños como parte de sus protocolos de emergencia, apostando por la accesibilidad y el anonimato como herramientas fundamentales para proteger la vida.

Sheinbaum Pardo analiza posible desarrollo de carretera Chihuahua–Topolobampo con inversión privada

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Muere Rubén Guerrero “El R1” durante operativo contra “El Mencho” en Tapalpa

Lanza SDHyBC campaña para promover el respeto a cajones azules en el sector privado

Realizan insaculación del concurso “Gobernadora o Gobernador Infantil 2026”

Lupita Borruel convoca a la ciudadanía a donar sangre y seguir salvando vidas
García Harfuch confirma investigación de posibles sucesores de “El Mencho” en el CJNG
Hacienda entrega Cuenta Pública 2025 ante la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua
Aprueba Comisión de Hacienda y Planeación proyectos FODESEM 2026 de Desarrollo Humano
Denuncian mensajes misóginos de asesor de diputada frente al Congreso de Chihuahua
Harfuch asegura que secuestros en Concordia y Mazatlán no quedarán impunes
Modernización de alumbrado LED causará cierres parciales en bajo puentes del Periférico de la Juventud
Planteles 4 y 8 se coronan en el Mundialito del Cobach Zona Centro

Municipios

Más Noticias

Sheinbaum defiende eliminación del PREP en la reforma electoral
Cierra Lubbock Feeders tras 70 años por falta de ganado mexicano
Proponen terrenos en Chihuahua para la construcción de nuevo hospital del IMSS