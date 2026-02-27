Instala UTEP primera máquina gratuita de naloxona en El Paso para prevenir muertes por sobredosis

Viernes 27 de febrero de 2026

La University of Texas at El Paso (UTEP) puso en funcionamiento la primera máquina expendedora gratuita de naloxona en la ciudad de El Paso, ubicada dentro de la Unión de Estudiantes del campus, en un esfuerzo por prevenir muertes por sobredosis en la región fronteriza.

La iniciativa permite el acceso inmediato y anónimo a este medicamento, conocido comercialmente como Narcan, capaz de revertir una sobredosis por opioides en cuestión de minutos.

Contexto de la crisis

La instalación ocurre en medio de un panorama preocupante. De acuerdo con autoridades de salud del condado, las muertes por sobredosis en la región han aumentado significativamente en la última década, al pasar de poco más de 140 casos en 2015 a alrededor de 220 en 2023, en su mayoría catalogadas como accidentales.

El fentanilo, un opioide sintético de alta potencia, ha sido identificado como uno de los principales factores detrás de este incremento, al circular tanto como sustancia principal como mezclado con otras drogas sin conocimiento del consumidor.

“Salvar vidas es responsabilidad colectiva”

La doctora Eva M. Moya, presidenta y profesora del Departamento de Trabajo Social de UTEP, destacó que la naloxona debe ser tan accesible como cualquier herramienta de emergencia.

“El mensaje para nuestros estudiantes y la comunidad es salvar vidas, una responsabilidad colectiva. Nos solidarizamos con las familias de El Paso al elegir la prevención en lugar del silencio y la acción en lugar del estigma”, expresó.

Subrayó que el consumo de sustancias debe abordarse como un problema de salud pública, donde todas las personas merecen dignidad, atención y oportunidades de recuperación.

Autoridades universitarias recalcaron que el objetivo no es promover el consumo, sino responder a una realidad con medidas preventivas que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Capacidad y operación

La máquina fue instalada por la organización comunitaria Recovery Alliance, dedicada a estrategias de reducción de daños y apoyo a personas en recuperación.

El dispositivo puede almacenar hasta 300 cajas de naloxona, cada una con instrucciones claras para su uso en caso de emergencia. El proyecto fue financiado por Be Well Texas, programa estatal impulsado por UT Health San Antonio, que ofrece servicios de salud mental y tratamiento contra adicciones en Texas.

En el estado, la naloxona es legal, segura y puede portarse sin restricciones. Especialistas señalan que su administración no provoca efectos adversos si se utiliza en una persona que no está experimentando una sobredosis, lo que la convierte en una herramienta clave de primeros auxilios.

Romper el estigma en el campus

Estudiantes como Braulio, de segundo semestre de Ingeniería Eléctrica, consideraron positiva la medida.

“Me parece muy bien que hayan instalado esta máquina aquí, ya que su presencia puede salvar la vida de una persona que esté en peligro”, comentó.

Coordinadores del programa regional señalaron que la presencia de la máquina también busca romper el estigma que rodea al consumo de sustancias en entornos académicos, donde el tema suele permanecer en silencio.

Con esta acción, UTEP se suma a una tendencia nacional en la que universidades e instituciones públicas adoptan estrategias de reducción de daños como parte de sus protocolos de emergencia, apostando por la accesibilidad y el anonimato como herramientas fundamentales para proteger la vida.