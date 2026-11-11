Chihuahua

18.64°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 11 de noviembre de 2026

Instalan 234 luminarias LED en Ponce de León; benefician a más de 4 mil 500 habitantes

El presidente municipal de Chihuahua, René Xavier Chavira Venzor, realizó un recorrido por la colonia Ponce de León, al norte de la ciudad, para supervisar el funcionamiento de 234 luminarias con tecnología LED instaladas en calles y espacios públicos, con una inversión aproximada de un millón 139 mil pesos.

De acuerdo con la información municipal, esta intervención beneficia a más de 4 mil 500 habitantes, al mejorar las condiciones de iluminación y visibilidad en las vialidades y el parque de la colonia.

Durante la visita, el alcalde sostuvo un encuentro con familias del sector, quienes compartieron sus principales necesidades y expresaron su satisfacción por la instalación del nuevo alumbrado público.

Los habitantes señalaron que las luminarias LED permiten contar con calles mejor iluminadas y generan una mayor sensación de seguridad durante las noches.

En el recorrido participaron el director de Mantenimiento Urbano, Christian Medellín Ruiz, y el comisario de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas González, quienes también escucharon las solicitudes y comentarios de los vecinos.

Además de supervisar los trabajos realizados, el presidente municipal atendió diversas peticiones ciudadanas y convivió con familias de la colonia, incluidos dos menores que se acercaron para conversar con él.

Chavira Venzor invitó a los habitantes a continuar reportando las necesidades relacionadas con los servicios públicos municipales mediante el número telefónico 072 y la aplicación Marca el Cambio, herramientas disponibles para canalizar y dar seguimiento a las solicitudes.

La instalación de las 234 luminarias forma parte de las acciones de mejoramiento del alumbrado público en Chihuahua capital, orientadas a fortalecer las condiciones de movilidad, visibilidad y seguridad en los espacios utilizados diariamente por las familias.

De perseguir delincuentes a ser buscado por traición a la patria: Guillermo Zuany

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Diego Fernández de Cevallos cuestiona acusación de traición a la patria contra César Jáuregui

El Jefe Diego señala el contraste entre las acusaciones contra personajes de oposición y la falta de investigaciones contra figuras cercanas al gobierno federal.

Mujer da a luz dentro de una camioneta en carretera de Delicias

Zuany, enlace de la CIA en Chihuahua señalado por corrupción y encubrimiento, según The New York Times

Ejército asegura arsenal de 49 armas y vehículo blindado en Guadalupe y Calvo
Morena y oposición frenan elección de nueva presidencia del INE
Coparmex Chihuahua prepara a empresas para 2027 con cursos de capacitación
Josefina Vázquez Mota dará conferencia gratuita para padres en Parral
Lambda García se casará con su primer amor después de 24 años
Sheinbaum respalda a hijo de AMLO y cuestiona fortuna de Salinas Pliego
Sheinbaum pide investigar presunto fraude electoral de 2006 tras declaraciones de Fox
Afores acumulan más de 700 mil millones de pesos en ganancias durante 2026

Municipios

Más Noticias

Francisco Sánchez presentará en Chihuahua su libro “Populismo Maldito”
Carlos Olson pausa aspiraciones políticas por caso César Jáuregui
Acerca Lupita Borruel vacunas contra influenza, sarampión y neumococo al centro de Chihuahua