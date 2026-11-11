Instalan 234 luminarias LED en Ponce de León; benefician a más de 4 mil 500 habitantes

Miércoles 11 de noviembre de 2026

El presidente municipal de Chihuahua, René Xavier Chavira Venzor, realizó un recorrido por la colonia Ponce de León, al norte de la ciudad, para supervisar el funcionamiento de 234 luminarias con tecnología LED instaladas en calles y espacios públicos, con una inversión aproximada de un millón 139 mil pesos.

De acuerdo con la información municipal, esta intervención beneficia a más de 4 mil 500 habitantes, al mejorar las condiciones de iluminación y visibilidad en las vialidades y el parque de la colonia.

Durante la visita, el alcalde sostuvo un encuentro con familias del sector, quienes compartieron sus principales necesidades y expresaron su satisfacción por la instalación del nuevo alumbrado público.

Los habitantes señalaron que las luminarias LED permiten contar con calles mejor iluminadas y generan una mayor sensación de seguridad durante las noches.

En el recorrido participaron el director de Mantenimiento Urbano, Christian Medellín Ruiz, y el comisario de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas González, quienes también escucharon las solicitudes y comentarios de los vecinos.

Además de supervisar los trabajos realizados, el presidente municipal atendió diversas peticiones ciudadanas y convivió con familias de la colonia, incluidos dos menores que se acercaron para conversar con él.

Chavira Venzor invitó a los habitantes a continuar reportando las necesidades relacionadas con los servicios públicos municipales mediante el número telefónico 072 y la aplicación Marca el Cambio, herramientas disponibles para canalizar y dar seguimiento a las solicitudes.

La instalación de las 234 luminarias forma parte de las acciones de mejoramiento del alumbrado público en Chihuahua capital, orientadas a fortalecer las condiciones de movilidad, visibilidad y seguridad en los espacios utilizados diariamente por las familias.