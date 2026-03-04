Instalan Comisión Especial del Premio al Mérito Docente María Esther Orozco Orozco edición 2026 y aprueban su convocatoria

Miércoles 4 de marzo de 2026

Con el objetivo de reconocer la labor excepcional de las y los docentes del municipio de Chihuahua, quedó formalmente instalada la Comisión Especial del Premio al Mérito Docente María Esther Orozco Orozco en su edición 2026, y fue aprobada por unanimidad la convocatoria que regirá el proceso de selección. Así lo informó la Regidora Myrna Monge Meléndez, presidenta de la Comisión de Educación y de este órgano colegiado.

"Se declaró formal y legalmente instalada esta comisión, dando inicio a los trabajos que nos permitirán elegir a quienes se han distinguido por su dedicación, entrega y contribución al desarrollo integral de sus estudiantes", señaló la Regidora Monge Meléndez.

La comisión quedó integrada por representantes de todas las fracciones edilicias del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua las y los Regidores: Myrna Monge Meléndez (PAN); Ana Lilia Orozco Ortiz (PRI); María Elena Rojo Almaraz (Morena); Omar Enrique Márquez Estrada (PRD); María Guadalupe Aragón Castillo (MC); Rosario Ávila García ( Partido Verde Ecologista de México) y el Regidor José Alfredo Navarrete Paz (PAN), quien fungió como secretario de la sesión.

Asimismo, participaron como integrantes especializados el titular de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación Lic. Mario Eduardo García Jiménez; el Cronista de la Ciudad Prof. Rubén Beltrán Acosta; el Ing. Miguel Ángel Corona Chavira, ganador de la tercera edición del premio; la Lic. Lina Estela Sandoval Baca directora de la Escuela Primaria “24 de Febrero”; el Dr. Daniel Márquez Escamilla, ganador de la tercera edición; la Mtra. Moraima Torres Rodríguez, del Centro de Actualización del Magisterio de Chihuahua; la Dra. Georgina Graciela Chávez, ganadora de la tercera edición; la Dra. Liz Aguilera García, catedrática de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua; la Mtra. María Teresa Becerra Chávez, directora del USAER 78 y jurado de la segunda y tercera edición, y la Mtra. Natalia, asesora del Departamento Académico de Educación Primaria en la CEIT.

Los 16 integrantes aprobaron por unanimidad la convocatoria de esta edición. Podrán participar maestras y maestros que laboren en escuelas públicas o privadas del municipio de Chihuahua, sin importar su lugar de nacimiento, siempre que su desempeño haya generado acciones valiosas y relevantes en beneficio de sus estudiantes.

La convocatoria contempla cuatro categorías: Educación Básica, Educación Media Superior, Educación Superior (pregrado y posgrado), y Modalidades Especiales —que incluye educación especial, física, artística e indígena—. Cada participante podrá inscribirse únicamente en una de ellas y el registro deberá realizarse mediante expediente en formato digital.

Quedan excluidos del premio los ganadores de ediciones anteriores, el personal servidor público del Ayuntamiento de Chihuahua, así como personas con parentesco hasta segundo grado de consanguinidad con dichos funcionarios.

La Regidora Monge Meléndez recordó que todos los integrantes de la comisión están obligados a guardar estricta reserva sobre los asuntos tratados, a fin de preservar la secrecía e integridad del proceso, conforme al artículo 60 del Reglamento de Premios y Reconocimientos.

Este galardón rinde homenaje a la destacada pedagoga y científica chihuahuense María Esther Orozco Orozco y representa el máximo reconocimiento municipal a la labor docente en el municipio de Chihuahua.