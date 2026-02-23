Instalan “Punto Naranja” en Madera para apoyo a mujeres en situación de riesgo

Lunes 23 de febrero de 2026

El Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres) inauguró un nuevo “Punto Naranja” en el municipio de Madera, con el objetivo de ofrecer un espacio seguro y apoyo inmediato a mujeres que se encuentren en situación de riesgo.

El centro se encuentra en las instalaciones del Instituto Maderense de la Mujer, ubicadas en la calle Mina número 100, colonia La Madera. Funcionará como resguardo temporal para quienes enfrenten acoso callejero, violencia comunitaria u otras amenazas a su integridad.

Durante la inauguración, el alcalde Arnoldo Jáquez y la titular del ICHMujeres, Raquel Bravo, enfatizaron la importancia de fortalecer estrategias enfocadas en la prevención, atención y erradicación de la violencia de género en la entidad.

Con este nuevo “Punto Naranja”, el ICHMujeres amplía la red de espacios seguros en Chihuahua, ofreciendo atención inmediata y acompañamiento a mujeres que necesiten apoyo frente a situaciones de violencia.