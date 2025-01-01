Instalan atracciones navideñas y pista de hielo en Plaza del Ángel

Lunes 1ro de diciembre de 2025

La Plaza del Ángel en Chihuahua contará con un carrusel de dos pisos y el juego mecánico “El Torbellino”, ambos de acceso gratuito, que estarán disponibles a partir de esta tarde para que las familias disfruten de las festividades navideñas.

Además, la pista de hielo de 1,500 metros cuadrados ya está lista para iniciar operaciones. La gobernadora Maru Campos inaugurará la pista y encenderá el árbol navideño este lunes, marcando oficialmente el inicio de la temporada.

El único espacio con costo será la pista de hielo, con un precio de 130 pesos por hora por persona.

El programa del día incluye el inicio del encendido del árbol a las 17:30 horas, y la bienvenida formal a los asistentes a las 18:00 horas, en un evento encabezado por la mandataria estatal.