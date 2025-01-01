Chihuahua

8.46°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 1ro de diciembre de 2025

Instalan atracciones navideñas y pista de hielo en Plaza del Ángel

La Plaza del Ángel en Chihuahua contará con un carrusel de dos pisos y el juego mecánico “El Torbellino”, ambos de acceso gratuito, que estarán disponibles a partir de esta tarde para que las familias disfruten de las festividades navideñas.

Además, la pista de hielo de 1,500 metros cuadrados ya está lista para iniciar operaciones. La gobernadora Maru Campos inaugurará la pista y encenderá el árbol navideño este lunes, marcando oficialmente el inicio de la temporada.

El único espacio con costo será la pista de hielo, con un precio de 130 pesos por hora por persona.

El programa del día incluye el inicio del encendido del árbol a las 17:30 horas, y la bienvenida formal a los asistentes a las 18:00 horas, en un evento encabezado por la mandataria estatal.

JMAS ofrece descuentos de hasta 90% a usuarios para ponerse al corriente con el agua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Invita Síndica a participar en la votación del Presupuesto Participativo este fin de semana

ASE inhabilita por ocho años a empresario por falsificar documento para ganar contrato millonario de la JMAS

Abaten a “El Pichón”, brazo derecho de “El Chapo Isidro”, en operativo de la Marina en Sinaloa

Impulsa Estado estrategia para enfrentar sequía y reducir quema de esquilmos
Momentos incómodos para Claudia Sheinbaum durante la bienvenida al Presidente de Singapur
Inicia registro para Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores
Canadá descubre mega depósito de litio gracias a inteligencia artificial y satélites
El IMM abre inscripciones para Arquitectura y Psicología en la Universidad de las Mujeres
Alcalde de Chihuahua inicia gira en Washington para fortalecer la cooperación binacional
PAN perfila a Maru Campos y Kenia López Rabadán como posibles candidatas presidenciales en 2030
Presenta SSPE modelo Centinela en congreso internacional de seguridad en Nuevo León

Municipios

Más Noticias

Órgano Interno de Control implementa procedimiento de revisión patrimonial de funcionarios
Destina SSPE fondo de inversión para la dignificación policial a través del programa Estímulos
Martín Varini deja la dirección técnica de FC Juárez