Instalan vallas metálicas en edificios públicos previo a la marcha del 8 de marzo

A partir de las 22:30 horas de la noche del jueves comenzó el arribo de vallas metálicas a distintos edificios públicos del primer cuadro de la ciudad, como parte del operativo de protección previo a la marcha del 8 de marzo.

Las estructuras fueron trasladadas a bordo de tráileres y, tras su llegada, personal operativo inició de inmediato con su descarga e instalación alrededor del Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, la Rectoría de la UACH y el Congreso del Estado.

Durante la noche fue visible la movilización de camiones que transportaban estas voluminosas vallas por diversas calles del centro, lo que generó movimiento constante de unidades pesadas y cuadrillas encargadas de colocar las estructuras para resguardar los inmuebles.

Las maniobras de instalación continuarán durante la noche y la madrugada de este viernes, mientras que los ajustes finales se realizarán durante las primeras horas del día, previo al desarrollo de las actividades programadas en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Cabe señalar que algunos edificios, como la Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua y los inmuebles Héroes de Reforma y Héroes de la Revolución, cuentan además con tarimas de madera colocadas en puertas y ventanas. Estas estructuras fueron rociadas con retardante contra incendios como parte de las medidas preventivas implementadas por las autoridades.

Debido a estas acciones, este viernes permanecerán cerradas las áreas administrativas de dependencias estatales, municipales y de la Universidad Autónoma de Chihuahua, manteniéndose en funciones únicamente las áreas operativas.

