Instalarán agencias de EU en la Torre Centinela para labores de inteligencia en Ciudad Juárez

Martes 21 de abril de 2026

La Torre Centinela contará a partir de junio con la presencia de personal de diversas agencias del Gobierno de Estados Unidos, como parte de un acuerdo de intercambio de información en materia de seguridad, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

El vocero de la corporación, Jorge Armendáriz, detalló que en el piso 18 del complejo operarán analistas de corporaciones como la DEA, FBI, HSI, CBP y ATF.

Explicó que la participación de estas agencias será exclusivamente en tareas de análisis e inteligencia dentro del denominado “piso de fusión de información”, sin intervención directa en operativos en territorio mexicano.

“Es un acuerdo de entendimiento para intercambio de información. No significa que vayan a realizar operaciones en campo; cualquier intervención requeriría autorización del Gobierno Federal, a través de la Cancillería”, puntualizó.

El funcionario agregó que la coordinación también involucra a instancias nacionales como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y contención de delitos en la frontera, entre ellos el tráfico de personas, armas, drogas y recursos ilícitos.

Indicó que este esquema de colaboración comenzó a gestionarse desde octubre de 2025 y que, aunque aún no se define el número exacto de elementos extranjeros, se prevé la participación de entre dos y tres analistas por cada agencia.

Asimismo, señaló que los documentos relacionados con este convenio se mantienen clasificados.

La Torre Centinela forma parte de la estrategia integral de seguridad del estado y concentrará la operación de la Plataforma Centinela, la cual incluye más de mil cámaras PTZ, cerca de 4 mil 800 cámaras fijas, mil 791 lectoras de placas y más de un centenar de arcos de vigilancia.

De acuerdo con autoridades estatales, este centro de mando permitirá realizar monitoreo en tiempo real y mejorar la capacidad de respuesta ante actividades delictivas en la región fronteriza.