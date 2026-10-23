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Viernes 23 de octubre de 2026

Instalarán altar en memoria de Paty Ulate en Palacio Municipal

El Ayuntamiento de Chihuahua instalará un altar de Día de Muertos en memoria de la recientemente fallecida regidora Blanca Patricia “Paty” Ulate Bernal, como reconocimiento a su trayectoria, vocación de servicio y trabajo realizado desde el Cabildo.

El homenaje será colocado en el Salón Consistorial del Palacio Municipal, espacio en el que Ulate Bernal participó en sesiones, discusiones y decisiones relacionadas con el desarrollo de la capital.

La instalación busca recordar no solamente su trayectoria política, sino también su dimensión humana y el compromiso que mantuvo con diferentes sectores de la población durante el desempeño de sus responsabilidades públicas.

El altar contará con elementos tradicionales de estas festividades, como flores de cempasúchil, fotografías, veladoras y objetos representativos de su vida, convirtiendo temporalmente el Salón Consistorial en un espacio de recuerdo y reflexión.

Con este homenaje, compañeros, funcionarios y quienes compartieron proyectos con Paty Ulate podrán mantener presente su memoria y reconocer el legado que dejó durante su paso por el Ayuntamiento de Chihuahua.

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