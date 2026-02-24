El Estado

Instituto Mexicano del Seguro Social incorporará CURP biométrica y e.firma en sus trámites

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó la incorporación de la CURP con datos biométricos y la firma electrónica (e.firma) para diversos trámites, como parte de un proceso de digitalización y simplificación administrativa que incluirá la implementación de un expediente digital.

La medida fue avalada por el H. Consejo Técnico del Seguro Social mediante el “Acuerdo de simplificación de trámites IMSS con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones”, el cual establece la utilización de la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos y la e.firma expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con el segundo transitorio del acuerdo, mientras no se implemente la nueva CURP biométrica —que será obligatoria— los usuarios deberán continuar presentando una identificación oficial vigente con fotografía. Una vez que entre en vigor, la CURP con datos biométricos será el único medio nacional de identificación oficial para los trámites correspondientes.

Asimismo, el Instituto continuará solicitando copias simples de documentos para acuse, hasta que se concrete la operación total del expediente digital.

Trámites con CURP biométrica (modalidad presencial)

Alta Patronal e inscripción en el Seguro de Riesgos de Trabajo (IMSS-02-001) – Obligatorio en ventanilla.

Asignación o cancelación del Registro Patronal Único – En modalidad presencial.

Asignación de NPIE y Certificado Digital (IMSS-02-042) – Conclusión en Subdelegación.

Aviso de movimientos afiliatorios (IMSS-02-009) – Modalidad presencial.

Trámites con e.firma (modalidad en línea)

Alta Patronal e inscripción en el Seguro de Riesgos de Trabajo (IMSS-02-001) – Requiere e.firma.

Aviso de movimientos afiliatorios (IMSS-02-009) – Con e.firma o NPIE y Certificado Digital.

Con estas acciones, el IMSS busca modernizar sus procesos, reducir tiempos de atención y fortalecer la seguridad en la validación de identidad de usuarios y patrones.

