Integran la Comisión Especial para el Premio al Mérito Docente María Esther Orozco Orozco

Jueves 27 de febrero de 2025

El H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua aprobó por unanimidad de votos la integración de la Comisión Especial de Premiación para el otorgamiento del Premio Municipal al Mérito Docente “María Esther Orozco Orozco”, en su edición 2025.

El dictamen fue presentado en la Sesión Ordinaria de Cabildo por la Comisión de Educación que preside la Regidora Myrna Monge Meléndez.

Para ello se emitió un Punto de Acuerdo en el que se establecen los integrantes de la comisión especial que quedará de la siguiente manera:

Regidora Myrna Monge Meléndez, Presidenta de la Comisión de Educación del Honorable Ayuntamiento de Chihuahua.

Los Coordinadores de las fracciones edilicias, o aquel Regidor o Regidora que se designe por las mismas:

Regidor José Alfredo Navarrete Paz, Representante de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional.

Regidora Ana Lilia Orozco Ortiz, Coordinadora del Partido Revolucionario Institucional.

Regidora Rosario Guadalupe Ávila García, Representante del Partido Verde Ecologista.

Regidora María Guadalupe Aragón Castillo, Representante del Partido Movimiento Ciudadano.

Regidor Omar Enrique Márquez Estrada, Coordinador del Partido de la Revolución Democrática.

Regidora María Elena Rojo Almaraz, Coordinadora del Partido Movimiento de Regeneración Nacional

Lic. Mario Eduardo García Jiménez, Director de Desarrollo Humano y Educación.

Cronista de la ciudad de Chihuahua: Prof. Rubén Beltrán Acosta.

Dos ciudadanas o ciudadanos distinguidos por cada mérito a premiar, elegidos en consulta a las y los regidores y procurando la pluralidad de los puntos de vista:

C. Mariano Carrillo Romero: Ganador del premio en la primera edición del Premio Municipal al Mérito Docente.

C. María Teresa Becerra Chávez: Jurado de la segunda edición.

C. Mariana Romero Tapia: Ganadora de la segunda edición al Premio Municipal al Mérito Docente

C. Melina Castro Rubio: Jurado de la primera edición.

C. Marco Antonio Rivota Hernández: Maestro en Educación y Jurado en la primera edición.

C. Diana Azucena Acosta López: Lic. en Educación y Mtra. En Docencia, Iniciadora del Premio Municipal al Mérito Docente

C. Jorge Sandoval Aldana: Director del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado.

C. Homero Alan Estrada Hernández: Director del Centro de Investigación y Docencia.