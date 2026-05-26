Chihuahua

25.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 26 de mayo de 2026

Intensifican programa emergente de bacheo en diversos sectores de Chihuahua

La Dirección de Obras Públicas Municipales llevará a cabo este martes una nueva jornada del programa emergente de bacheo en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para automovilistas y peatones.

Las cuadrillas de mantenimiento trabajarán en calles de las colonias Arquitos, Veteranos, Pavis Borunda, Las Granjas y Bahías, además de intervenir tramos de las avenidas Independencia, Tecnológico y Homero, consideradas de alta circulación vehicular.

De acuerdo con la dependencia municipal, las zonas a rehabilitar son definidas mediante recorridos de supervisión realizados por personal del Departamento de Mantenimiento Vial, así como a partir de los reportes ciudadanos recibidos a través de los canales oficiales.

Ante la presencia de maquinaria y personal en las vialidades, las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones, reducir la velocidad y atender la señalización preventiva para evitar accidentes y facilitar el desarrollo de los trabajos.

Asimismo, el Gobierno Municipal recordó que la ciudadanía puede reportar baches llamando al Centro de Respuesta Ciudadana (CRC) al 072, de lunes a viernes, o mediante la aplicación Marca el Cambio, disponible las 24 horas del día.

Con estas acciones, el Municipio busca atender de manera oportuna el deterioro de las vialidades y brindar mejores condiciones de tránsito para las familias chihuahuenses.

Respalda CCE a Maru Campos y pide evitar la politización; advierte sobre desaceleración económica

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Respalda la economía familiar el alcalde Marco Bonilla con “Mi Bolsa Escolar”: Myrna Monge

Detienen en Nuevo Casas Grandes a hombre acusado de violación agravada y pornografía infantil

Entrega Coesvi máquina adobera a Manuel Benavides para impulsar construcción de vivienda

Morena defiende actuación de la FGR en caso Maru Campos y rechaza persecución política
Supervisa ASE y Sindicatura la rehabilitación de medidores de agua potable en el Centro Histórico
Fiscalía investiga agresión de motociclistas en Parral; analizan excluir al club involucrado
CCE Chihuahua ratifica liderazgo, incorpora nuevos organismos y fortalece agenda empresarial
Sheinbaum reconoce labor de Andy López Beltrán en Morena; destaca afiliación de 12 millones
Adán Augusto respalda a Andy López Beltrán; asegura que ganará “caminando”
Suma casi 38 mil firmas petición digital de apoyo a Maru Campos
Convocan a “calcatón” ciudadano en apoyo a Maru Campos en Chihuahua

Municipios

Más Noticias

Revivirán en Riva Palacio la histórica boda de Pancho Villa y Luz Corral
Renuncia jueza de Sonora tras polémica por cargo partidista en Morena
Capturan en Sonora a presunto sobrino de “El Chapo” Guzmán; aseguran arsenal y droga en Chiapas