Intensifican programa emergente de bacheo en diversos sectores de Chihuahua

Martes 26 de mayo de 2026

La Dirección de Obras Públicas Municipales llevará a cabo este martes una nueva jornada del programa emergente de bacheo en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para automovilistas y peatones.

Las cuadrillas de mantenimiento trabajarán en calles de las colonias Arquitos, Veteranos, Pavis Borunda, Las Granjas y Bahías, además de intervenir tramos de las avenidas Independencia, Tecnológico y Homero, consideradas de alta circulación vehicular.

De acuerdo con la dependencia municipal, las zonas a rehabilitar son definidas mediante recorridos de supervisión realizados por personal del Departamento de Mantenimiento Vial, así como a partir de los reportes ciudadanos recibidos a través de los canales oficiales.

Ante la presencia de maquinaria y personal en las vialidades, las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones, reducir la velocidad y atender la señalización preventiva para evitar accidentes y facilitar el desarrollo de los trabajos.

Asimismo, el Gobierno Municipal recordó que la ciudadanía puede reportar baches llamando al Centro de Respuesta Ciudadana (CRC) al 072, de lunes a viernes, o mediante la aplicación Marca el Cambio, disponible las 24 horas del día.

Con estas acciones, el Municipio busca atender de manera oportuna el deterioro de las vialidades y brindar mejores condiciones de tránsito para las familias chihuahuenses.