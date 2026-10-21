Intentan extorsionar a mujer con falso secuestro de su hija en Cuauhtémoc

Miércoles 21 de octubre de 2026

Cuauhtémoc, Chih.– Una mujer fue víctima de un intento de extorsión telefónica bajo la modalidad de secuestro virtual, luego de que presuntos delincuentes le exigieran 50 mil pesos a cambio de liberar a su hija de 16 años, quien en realidad se encontraba trabajando.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 15:10 horas del 20 de octubre, en el sector de Quintas Lupitas, donde elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal atendieron la solicitud de auxilio.

La afectada informó que recibió una llamada del número 635 589 8229, cuyos interlocutores aseguraron pertenecer a un grupo delictivo y afirmaron tener secuestrada a su hija.

Ante las amenazas, la mujer logró comunicarse directamente con la adolescente, quien le confirmó que se encontraba en su lugar de trabajo. Una unidad policial acudió al sitio y verificó que la menor estaba a salvo y que no había sido privada de la libertad.

Los agentes recomendaron a la afectada bloquear los números utilizados para la extorsión, ignorar nuevas amenazas y no realizar depósitos ni transferencias de dinero.

La intervención concluyó sin que se efectuara pago alguno y con la integridad de la adolescente confirmada.