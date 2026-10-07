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Miércoles 7 de octubre de 2026

Intentan realizar depósitos con billetes presuntamente falsos en OXXO de Cuauhtémoc

Cuauhtémoc, Chih.- Elementos de seguridad atendieron un reporte por posible fraude con billetes falsos en una tienda OXXO ubicada en el cruce de las calles Colima y Agustín Melgar, en la colonia Periodista.

De acuerdo con el reporte, una mujer acudió al establecimiento con la intención de realizar dos depósitos por 5 mil pesos cada uno. Durante el primer movimiento, la encargada detectó, mediante una prueba con plumón, que los billetes presentaban características de ser presuntamente apócrifos.

Tras ser advertida la irregularidad, la mujer se mostró nerviosa y abandonó el lugar a bordo de un vehículo gris, retirándose con rumbo desconocido.

En el establecimiento quedaron 11 billetes de mil pesos, los cuales fueron resguardados para ser entregados a la autoridad competente.

Los agentes orientaron a los afectados para presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, Zona Occidente, y dar seguimiento a la investigación.

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